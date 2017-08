Tevez vuelve a la Argentina para curarse de una lesión

El viaje del ex jugador de Boca Juniors fue aprobado después de que el futbolista de 33 años accediera por escrito a regresar a Shanghai antes de final de mes, ya que los rumores apuntan a que el delantero podría volver al club xeneize debido a que no estaría contento en China.



El ex atacante del Manchester United y la Juventus tiene una cláusula en su contrato que estipula que si Boca lo pretende debe pagar la mitad de su ganancia anual, serían 20.000.000 dólares, si no completa su contrato de dos años, según recordó la agencia china Xinhua.