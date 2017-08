Rigoni se reincorporó a las prácticas

INDEPENDIENTE

El mediocampista ofensivo de Independiente Emiliano Rigoni se reincorporó ayer a los entrenamientos junto al plantel profesional por la indefinición de su pase a Zenit de Rusia.

Luego de la revancha contra Deportes Iquique de Chile, el pasado miércoles 2 por la Copa Sudamericana, el cordobés se recluyó junto a su familia a la espera de la resolución de su traspaso, pero hoy venció la licencia que le dio, tanto la Comisión Directiva como el cuerpo técnico del conjunto de Avellaneda.

Pese a esto, crece la chance de que el ex Belgrano de Córdoba no emigre y es probable que la dirigencia deba trabajar en mejorar su contrato, actualizar una cláusula de salida baja, que hoy es de 5.5 millones de euros por el goleador del equipo el semestre pasado, con once tantos.

Además, en caso de no concretarse la salida de Rigoni, Independiente tendrá más tiempo para adquirir el otro 50 por ciento de los derechos económicos que aún tiene el “Pirata” cordobés.