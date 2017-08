“Quería estar en Estudiantes, yo llamé a Verón”

FERNANDEZ

Gastón Fernández inicia su cuarto periodo como jugador de Estudiantes, institución con la que obtuvo el Torneo Apertura 2010 y levantó la Copa Libertadores en 2009, en la histórica final ante el Cruzeiro.

“Estoy en un lugar donde me siento muy bien y donde me hacen sentir un cariño muy grande. Espero estar a la altura de este desafío”, adelantó el atacante, quien además reconoció que fue él quien inició las tratativas para consumar su regreso: “Creía que era el momento de volver. Quería estar en Estudiantes, vuelvo con expectativas. Fue mi decisión llamar a Verón y el visto bueno lo dio Matosas”.

En este sentido, el mediapunta destacó su vínculo con el ídolo y presidente de la institución, Juan Sebastián Verón: “Tengo una relación de confianza y sabe lo que significa Estudiantes para mi. Pero Estudiantes no es un club de amigos”.

Por último, aseguró que Gremio y el León tienen varias similitudes, aunque destacó la mística de Estudiantes: “No la sentí en ningún otro equipo, aunque Gremio me trajo imágenes parecidas por la forma de ser del hincha, de la dirigencia y de los ídolos del club”.