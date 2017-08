River inicia la defensa de la Copa Argentina ante Atlas

SALTA

River Plate comenzará la defensa del título en la Copa Argentina de fútbol cuando enfrente hoy a Atlas, equipo que milita en la Primera D, en partido correspondiente a los 32avos. de final del certamen que integra todas las categorías del fútbol argentino.

El encuentro se disputará, desde las 21, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, con Ariel Penel como árbitro y televisación de TyC Sports.

El ganador de esta eliminatoria se cruzará en la próxima ronda con Instituto de Córdoba, que superó por 1 a 0 a Argentinos Juniors.

River viajó a tierras salteñas en busca de una victoria que le permita seguir firme en la defensa del título que obtuvo el año pasado, cuando derrotó por 4-3 en la final a Rosario Central, en el estadio Mario Alberto Kempes de la capital cordobesa.

El entrenador Millonario, Marcelo Gallardo, tiene en mente el equipo que saldrá a la cancha con la obligación de ganar. Su condición de ser uno de los equipos más importantes del continente lo coloca como amplio favorito sobre Atlas, cuyo sueño es conseguir alguna vez el ascenso a la Primera C.

El “Muñeco buscará darle rodaje al once ideal que fue preparando a lo largo de la pretemporada. Por esa razón, el DT pondrá al mismo equipo que clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, el martes pasado, al empatar con Guaraní, de Paraguay, por 1 a 1, en el Monumental.

En la práctica de fútbol formal del pasado sábado, el entrenador riverplatense paró un once inicial que venció por 5-3 a la Reserva, con el fin de aceitar los movimientos y no sufrir sobresaltos ante los de General Rodríguez.

Por su parte, Atlas, equipo que perdió la final del Reducido de la Primera D, ante Leandro N. Alem, y vio truncado una vez más su gran sueño de ascenso, llega a este duelo con la ambición de dar la gran sorpresa y eliminar a uno de los grandes del fútbol doméstico.

Debido a lo especial e histórico del partido, ya que será la primera vez que se enfrentará a River, la dirigencia del “Marrón” decidió confeccionar una camiseta especial, con una banda celeste cruzada en el pecho para homenajear al rival.

Sin embargo esa no será la única novedad ya que los dirigentes del equipo de General Rodríguez decidieron volver a fichar al delantero Wilson Severino, máximo goleador de la historia del club, quien se retiró hace un año, para que participe de este acontecimiento histórico. Será como un reconocimiento a su destacada carrera en la institución.