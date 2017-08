Sarmiento continúa su puesta a punto

B NACIONAL

Sarmiento arrancó ayer una nueva semana de trabajo con muchas novedades. Bajo las órdenes del entrenador Fernando "Teté" Quiroz, el plantel se entrenó en doble turno para llegar de la mejor forma al inicio del Torneo de la Primera B Nacional, estipulado para el 16 de septiembre.

Desde lo deportivo, en el turno de la mañana los dirigidos por Quiroz trabajaron en la parte física; mientras que por la tarde el DT hizo hincapié en algunas cuestiones tácticas.

En el regreso a las prácticas, el entrenador de Sarmiento comenzó a dar indicaciones precisas para mejorar el rendimiento del equipo. Cabe recordar que en las últimas horas, los hinchas del Verde hicieron sentir sus críticas en las redes sociales luego que los dirigidos por Quiroz perdieran sus amistosos frente a Rosario Central y Unión de Santa Fe, por 3 a 1 y 3 a 0, respectivamente.

Ante dos derrotas contundentes, habrá que ver cuáles son los cambios de nombres o tácticos que realizará Quiroz en el equipo. Hasta el momento, por lo ensayado en las prácticas y por lo visto en los amistosos, el DT del Verde continúa aferrándose al esquema táctico del 4-4-1-1 y pareciera no haber chances de modificación alguna.

También por ahora, Quiroz tendría en mente un once titular con Fernando Pellegrino; Javier Capelli, Matías Sarulyte, Lucas Landa y Ramiro Arias; Iván Etevenaux, Guillermo Farré, Luis Yamil Garnier y Gonzalo Bazán; Ignacio Cacheiro o Sergio Quiroga; y Joaquín Boghossian.

Cabe recordar que para esta nueva temporada, también integran el plantel los arqueros Manuel Vicentini, Lautaro Amadé y Pablo Fernández; los defensores Maximiliano Méndez, Ariel Kippes, Facundo Castet y Federico Pieretto; los volantes Renzo Spinaci, Agustín Pascucci, Fermín Antonini, Nicolás Rinaldi y Nicolás Giraudo; más los atacantes Santiago Rosa, Eric Palleros, Patricio Vidal, Joaquín Vivani y Gianfranco Ottaviani.



Los lesionados

Por el momento, el defensor Maximiliano Méndez es el único jugador que no se entrena junto al plantel. El marcador de punta derecho deberá someterse a distintos análisis médicos para develar los motivos que le provocaron un inconveniente en su sistema respiratorio. Por el momento, se cree que lo de Méndez no sería nada grave pero prefieren tener un diagnóstico más certero para que continúe con los trabajos de pretemporada.

Por otra parte, ayer se entrenaron de manera diferencia Gonzalo Bazán (contractura), Patricio Vidal (desgarro) y Santiago Rosa (inflamación tendón de Aquiles). La buena noticia fue que el marcador central Federico Pieretto se entrenó junto al plantel comenzando así la última parte de la recuperación del traumatismo sufrido en el macizo facial.

Los refuerzos

Según pudo averiguar este diario aún no está descartada la llegada de más refuerzos a Sarmiento. Al respecto, la gran ilusión de todos es lograr el regreso del delantero Brian Fernández, quien no será tenido en cuenta por Racing y a quien se le habría truncado su arribo a Colón de Santa Fe. "Todavía hay chances, estamos tratando de acercar posiciones", manifestó un dirigente del Verde, en relación al caso.

En definitiva, Lucas Landa (Brown de Madryn), Matías Sarulyte (Quilmes), Ignacio Cacheiro (Brown de Madryn), Ramiro Arias (Aldosivi), Gonzalo Bazán (Arsenal), Iván Etevenaux (Belgrano), Fernando Pellegrino (Arsenal), Javier Capelli (San Martín de San Juan ), Guillermo Farré (Belgrano), Luis Yamil Garnier (Colón de Santa Fe) y Joaquín Boghossian (Arsenal) son hasta ahora los refuerzos de Sarmiento de cara al próximo torneo de la B Nacional.