Boca debuta ante Gimnasia y Tiro de Salta

COPA ARGENTINA DE FÚTBOL

Boca Juniors, ganador del Campeonato de Primera División en junio pasado, debuta hoy ante Gimnasia y Tiro de Salta en la Copa Argentina, que representa el último título que puede atrapar este año mientras calienta motores para su gran objetivo: la Copa Libertadores 2018.

El partido por los 32vos. de final se juega desde las 21.10 en el estadio Municipal de Formosa, con Pablo Echavarría como árbitro y televisación en directo de TyC Sports.

En lo que resta de 2017 el equipo de Guillermo Barros Schelotto tiene dos metas: encaminarse en la Superliga para la defensa del título y ganar la Copa Argentina para cerrar el año con dos títulos en el ámbito doméstico.

Boca es el máximo ganador de la Copa Argentina con tres títulos: ganó la primera edición de 1969 y décadas más tarde, cuando la competencia se regularizó, festejó las de 2012 y 2015. El año pasado quedó eliminado en cuartos de final ante Rosario Central, rival al que había vencido en la final del año anterior, favorecido por un polémico arbitraje de Diego Ceballos.

La Copa representa también para los "Xeneizes" un banco de pruebas en la búsqueda del equipo con el que intentará relanzarse en el plano internacional a partir del 2018.

Mantuvo una base que reforzó con las llegadas de Paolo Goltz, Edwin Cardona y Cristian Espinoza. Además, recuperó al arquero Guillermo Sara después de una lesión y al delantero Andrés Chávez, que retornó de un préstamo por San Pablo.

De los nuevos, el colombiano Cardona fue quien más expectativa despertó en el pueblo boquense por su perfil "riquelmeano" para el juego, pues se trata de un futbolista cerebral, con pausa y una excelente pegada, que reportó tres goles en los amistosos de pretemporada.

De momento, Barros Schelotto mantuvo el dibujo táctico 4-3-3 del torneo pasado, pese a la salida de un jugador desequilibrante en el mano a mano como Centurión y a la incorporación del colombiano, de otras características.

Mantiene el resto del elenco sin grandes modificaciones. En defensa, Leonardo Jara será lateral derecho frente a la postergación de Gino Peruzzi, quien espera una oferta para irse del club; Goltz -dirigido por el "Mellizo" en Lanús- debutará como primer zaguero y el colombiano Frank Fabra quedará en la punta izquierda tras la ida de Silva.

El capitán Fernando Gago, el batallador colombiano Wilmar Barrios y el versátil Pablo Pérez conformarán el medio, detrás de una línea ofensiva en la que permanecen el veloz Cristian Pavón y el goleador Darío Benedetto, quienes esta semana firmaron una mejora de sus contratos para garantizar su continuidad en el club.

Gimnasia y Tiro de Salta milita en el Torneo Federal "A" y la última temporada llegó hasta el Pentagonal final sin poder lograr ninguno de los dos ascensos a la "B" Nacional.

El ganador de este cruce en Formosa jugará la siguiente instancia ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, que ya eliminó a Chacarita Juniors en los 32vos. de final.

Las probables formaciones serían éstas:

BOCA JRS.: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Fernando Gago, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Edwin Cardona. D.T.: Guillermo Barros Schelotto.

GIMNASIA Y TIRO: Luciano Palos o Damián Cebreiro; Jonathan Hereñú, Gabriel Zuvinikar, Julio Villarino y Fabio Giménez; Nicolás López Macri, Pablo Aguero y Pablo Motta; Miguel Alba, Alejandro Toledo y Luis Rivero. D.T.: Duilio Botella.

Jara en la mira

El defensor chileno Gonzalo Jara no descartó su factible arribo a Boca y afirmó que "no está cerrada" la posibilidad de "fichar", aunque reconoció que su actual club, Universidad de Chile, desechó la viabilidad del traspaso.

Sobre la posibilidad de jugar en el club de la "Ribera", el zaguero trasandino destacó que "la ventana está abierta", pero admitió que se siente "en una encrucijada", respecto a su equipo porque "no tiene opción de traer nuevos jugadores", para reemplazarlo.