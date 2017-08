Las críticas a Quiroz por las derrotas en los amistosos

B NACIONAL

En las redes sociales las opiniones son libres y directas. En las últimas horas, en el mundo Sarmiento este termómetro tomó temperatura luego de las derrotas sufridas por el conjunto de Fernando "Teté" Quiroz en los amistosos frente a Rosario Central (3-1) y Unión de Santa Fe (3-0). Las críticas apuntan al DT del Verde, quien a pesar de haber construido un equipo nuevo aún no ha logrado el rendimiento que todos esperaban.

En el hincha del Verde la ansiedad es intensa. Y no es para menos si se tiene en cuenta que en los últimos meses los disgustos han sido mayores que las alegrías. Más allá del buen presente institucional por el que atraviesa la institución, en el ámbito deportivo la realidad no es la mejor.

Para este nuevo ciclo de Quiroz en Sarmiento, la comisión directiva le brindó todo su respaldo. El DT diagramó un equipo nuevo, pidió refuerzos, llegaron y los acopló bien con los juveniles del club. En ese trabajo pareciera no haber críticas por parte del hincha, sino todo lo contrario, ya que en la mayoría de los comentarios se expresa una gran conformidad ante las caras nuevas.

Pero hay algo que al simpatizante no le gusta y está relacionado con el estilo de juego que propone "Teté" Quiroz. Quizás sea su dibujo táctico preferido (4-4-1-1), quizás la falta de poder ofensivo o quizás sean las duras derrotas sufridas frente a Central y Unión. Puede ser una de esas opciones o tal vez todas, pero lo que es evidente es que el DT de Sarmiento pareciera estar perdiendo crédito.

"Son partidos amistosos, no es para tanto", suena en algunos portales del Verde donde el hincha es el protagonista central con sus comentarios. Y es cierto. Porque el camino hacia un torneo que será durísimo recién comienza y seguramente habrá más encuentros amistosos donde Quiroz y sus dirigidos tendrán revancha y la oportunidad de mejorar una imagen que por ahora es pálida.

Los refuerzos y el equipo titular

Lucas Landa (Brown de Madryn), Matías Sarulyte (Quilmes), Ignacio Cacheiro (Brown de Madryn), Ramiro Arias (Aldosivi), Gonzalo Bazán (Arsenal), Iván Etevenaux (Belgrano), Fernando Pellegrino (Arsenal), Javier Capelli (San Martín de San Juan ), Guillermo Farré (Belgrano), Luis Yamil Garnier (Colón de Santa Fe) y Joaquín Boghossian (Arsenal) son hasta ahora los refuerzos de Sarmiento de cara al próximo torneo de la B Nacional, que arrancará el 16 de septiembre.

Hasta el momento y por lo visto en los amistosos, un once inicial podría ser con Fernando Pellegrino; Javier Capelli, Matías Sarulyte, Lucas Landa y Ramiro Arias; Iván Etevenaux, Guillermo Farré, Luis Yamil Garnier y Gonzalo Bazán; Ignacio Cacheiro o Sergio Quiroga; y Joaquín Boghossian.