“Si vuelvo es por el hincha”

Carlos Tevez dejó entreabierta la posibilidad de un pronto retorno a Boca Juniors y advirtió que “si vuelvo a Boca, es por el hincha. Es una de las cosas que me motiva. Quiero volver a sentir eso”, dijo.

Tevez, de 33 años y actual jugador del Shanghái Shenhua de la Super Liga de China, admitió que volver a vestir la camiseta azul y oro es una decisión “que me motiva”.

“El presidente (Angelici) piensa que voy a volver; la gente, también. Pero la decisión es de uno. Debo encontrarme yo mismo y tomar envión”, reconoció.

Luego de casi un año y medio en la entidad de La Ribera, Tevez aceptó la propuesta de la entidad de Shanghái, que le abona cerca de 80 millones de dólares por dos años de contrato. La salida del “Apache” de China no parece sencilla, ya que los términos del vínculo hablan de un resarcimiento económico en caso de que el jugador “no cumpla” los dos años de contrato.