Rigoni deberá reincorporarse a Independiente

PRACTICA

El mediocampista ofensivo de Independiente Emiliano Rigoni, deberá reincorporarse el lunes próximo a los entrenamientos por la indefinición de su pase al Zenit de Rusia.

Luego de la revancha contra Deportes Iquique de Chile, el pasado miércoles 2 por la Copa Sudamericana, Rigoni se recluyó junto a su familia a la espera de la resolución de su traspaso.

Independiente rechazó los avales de la entidad bancaria presentada por Zenit y exigió la presentación de nuevas garantías, algo que gestiona por estas horas en Rusia el representante del jugador, Juan Cruz Oller.

En caso de caerse la venta de Rigoni y de no concretarse la salida del misionero Martín Benítez al fútbol de Bélgica, el Rojo no hará ninguna incorporación, a excepción del defensor uruguayo Gastón Silva.

El central y lateral zurdo indemnizará de su bolsillo a Pumas de la Unam de México para que la cifra acordada inicialmente entre Independiente y Torino de Italia no se mueva de 1.600.000 dólares.