Neymar está habilitado para debutar en el PSG

FRANCIA

El brasileño Neymar podrá debutar mañana con la casaca del París Saint-Germain (PSG) en su visita al Guingamp, por la segunda fecha del torneo francés, porque el Barcelona español envió ayer el Certificado de Transferencia Internacional (CIT) tras cobrar los 222 millones de euros por el pase, indicó la prensa catalana.

El contrato de Neymar con el PSG se había firmado la semana pasada y el delantero brasileño fue presentado por el club parisino, pero Barcelona no había autorizado el CIT del jugador debido a que no se había producido el pago efectivo de la multimillonaria cláusula de rescisión, informó el periódico deportivo Sport.

Ayer, al tener el Barcelona la confirmación de que los 222 millones ya están en su poder, está todo dado para que Neymar sea inscrito oficialmente en las competiciones por el PSG y pueda debutar el domingo próximo, a las 16 de Argentina, ante el Guingamp en el Stade du Roudourou.

Hasta el momento, el ex futbolista del Santos, de 25 años, estaba disfrutando de unos días de vacaciones acompañado de amigos y familiares en las costas de Saint-Tropez.