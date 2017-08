Tevez: “Si vuelvo a Boca es por el hincha”

Carlos Tevez dejó entreabierta la posibilidad de un pronto retorno a Boca Juniors y advirtió que “si vuelvo a Boca es por el hincha. Es una de las cosas que me motiva. Quiero volver a sentir eso”, dijo.



Tévez, de 33 años y actual jugador del Shanghai Shenhua de la Super Liga de China, admitió que volver a vestir la camiseta azul y oro es una decisión “que me motiva”.



En nota concedida al programa radial 'Super Mitre Deportivo' (AM 790), el delantero consideró que en “diez días, cuando llegue a la Argentina, me reuniré con (Daniel) Angelici y decidiré” , admitió el atacante, aunque luego contradijo esa afirmación al manifestar que debe “volver a China para jugar con el Shanghai” una vez que finalice su período vacacional.



“El presidente (Angelici) piensa que voy a volver; la gente, también. Pero la decisión es de uno. Debo encontrarme yo mismo y tomar envión”, reconoció.