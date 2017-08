Mercado y Correa no sufren lesiones de gravedad y podrían estar con la selección

Dos de los futbolistas argentinos del Sevilla, Gabriel Mercado y Joaquín Correa, no sufrieron "lesiones de gravedad" durante el partido jugado ante Roma de Italia, según lo anunció el servicio médico del club andaluz, y podrían sumarse al seleccionado de su país, en caso de que el DT Jorge Sampaoli para los cotejos de eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018 que Argentina jugará ante Uruguay y Venezuela, respectivamente.



Mercado, de 30 años, ex Racing, Estudiantes y River, abandonó el terreno de juego a los 33 minutos ante Roma y el cuerpo médico de la entidad española informó, mediante la cuenta oficial, que sólo sufre "molestias" en la rodilla izquierda.



Los médicos determinaron la salida del defensor chubutense por "precaución" al igual que lo sucedido con el mediocampista Correa, de 22 años y ex Estudiantes, quien padece una "sobrecarga muscular en el gemelo derecho"