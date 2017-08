San Lorenzo se metió en cuartos de la Copa por penales

LIBERTADORES

En el Nuevo Gasómetro, el "Ciclón" cayó 1-0 con los ecuatorianos y por el 1 a 0 a favor en la ida definieron por penales. Nicolás Navarro atajó dos y fue el héroe en el triunfo por 5-4.

San Lorenzo no había chances de dar un paso en falso: el primer partido oficial tras la pretemporada era una final. Un choque definitorio para saber cómo quedaba parado a futuro. Y si bien el choque de ida ante Emelec lo había dejado bien parado gracias al 1-0 conseguido en Guayaquil, el equipo de Diego Aguirre debía ratificar su poderío en el Bajo Flores.

No fue fácil. Y quedó en evidencia desde el arranque. Porque Emelec, sabiendo que estaba obligado a salir a buscar un gol, planteó un partido de igual a igual y al Ciclón le costaba hacer pie.

Los ecuatorianos se animaban a jugar, pero en el primer tiempo le faltaba punch en los metros finales. Entonces San Lorenzo estaba incómodo pero no sufría. No tenía la pelota pero parecía tener controlado a un rival inofensivo.

Hasta que en el arranque del segundo tiempo las insinuaciones de Emelec se tradujeron en una pelota parada letal. Centro desde la derecha y cabezazo firme de Osbaldo Lastra para superar a Nicolás Navarro.

Iban apenas dos minutos y un baldazo de agua fría caía en la noche húmeda del Nuevo Gasómetro. Comenzaba otro partido.

Belluschi tuvo su chance pero se nubló a la hora de definir en una clara muestra de lo que era el Ciclón. Y encima casi lo noquea Emelec con una jugada sensacional de Fernando Gaibor, que gambeteó en la puerta del área, sacó el latigazo y la pelota se fue besando el poste derecho.

El guiño para el equipo argentino llegó a los 17 minutos con la expulsión de Oscar Bagüí. Pero así y todo San Lorenzo seguía con las piernas atadas. Extrañaba más que nunca a un jugador como Ortigoza que se hiciera dueño de la pelota en los momentos calientes.

Aguirre movió el banco, acumuló delanteros (entraron Gudiño, Barrios y Reniero) pero le seguía faltando conducción. Y la definición se estiró a los penales.

En esa instancia se lució el arquero Navarro y en sus manos se logró el pase de ronda. El Ciclón se enfrentará en los cuartos de final ante Lanús, que el martes eliminó a The Strongest.

El Ciclón se enfrentará en los cuartos de final ante Lanús, que el martes eliminó a The Strongest.