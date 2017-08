Enzo Pérez quedó descartado para el partido de Copa Argentina

RIVER PLATE

El mediocampista Enzo Pérez, que debutó en River el martes último en el empate 1-1 contra Guaraní de Paraguay, quedó descartado para el encuentro ante Atlas en su debut en la Copa Argentina, el martes próximo, por un corte en la rodilla derecha.

El ex Valencia de España, de 31 años, se hizo un corte durante el inicio del segundo tiempo del encuentro contra los paraguayos en el Monumental, donde River logró el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Lo vendaron y siguió jugando (después salió por cansancio), aunque esa herida en la rodilla se le volvió a abrir y en las últimas horas le tuvieron que dar cinco puntos de sutura. Por ese motivo, el técnico Marcelo Gallardo descartó utilizarlo para el encuentro por la Copa Argentina que River disputará el martes ante Atlas (equipo de la Primera D) en la ciudad de Salta.

El Muñeco aún no decidió el equipo para los 32avos. de final de la Copa, pero pondría al delantero Ignacio Scocco como titular en lugar de Pérez. Los cuartos de final de la Libertadores, en los que River tendrá como rival a Jorge Wilstermann de Bolivia (eliminó a Atlético Mineiro), están programados para la segunda y tercera semana de septiembre.

El plantel Millonario volverá a entrenarse hoy en Ezeiza y se quedará concentrado el domingo, ya que el lunes viajará a Salta.

Por otra parte, entre hoy y mañana se definirá la situación del uruguayo Nicolás De la Cruz. El equipo dueño de su pase, Liverpool de Uruguay, debe decidir si el capitán del seleccionado Sub 20 será vendido al exterior o a River, como es el deseo de Gallardo y el manager del club de Núñez, Enzo Francescoli.

Además, Gallardo le pidió a la dirigencia millonaria que Tomás Andrade se vaya a préstamo a algún club ya que en River no tendrá continuidad de juego. El volante de 20 años tuvo una oferta de la liga estadounidense MLS que no aceptó y estudian otras posibilidades, como Gimnasia y Esgrima La Plata. Otra de las situaciones que River quiere resolver es la del ecuatoriano Arturo Mina, quien no será tenido en cuenta por el técnico y liberaría un cupo más para un jugador extranjero.