San Lorenzo enfrenta a Emelec para clasificar a cuartos de final de la Libertadores (21.45-Fox Sports)

San Lorenzo, con la serenidad que le brinda el hecho de haber vencido en la ida, será local esta noche ante Emelec de Ecuador buscando definir la eliminatoria y avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores en donde lo aguarda Lanús.

“El Ciclón” tiene todo a favor para seguir en la Libertadores, que ganó en 2014 tras años de frustraciones, jugando de local, ante su público y con la ventaja de haber triunfado en la ida.

Más allá de calendarios, San Lorenzo pondrá un equipo sin refuerzos. En la ida jugó el defensor ex Rosario Central, Víctor Salazar, apostando el DT uruguayo Diego Aguirre (que renovó contrato hasta 2018) a sus “conocidos” intérpretes.

En el fondo no jugará el refuerzo Gonzalo Rodríguez y la zaga central estará integrada por Marcos Angeleri-Matías Caruzzo. En la zona media contará con la dupla Franco Mussis-Juan Mercier, y en la ofensiva apostará al buen nivel mostrado en el primer semestre por Bautista Merlini, secundado por Belluschi y Ezequiel Cerutti, quedando como “hombre gol” el ariete Nicolás Blandi.

Emelec, dirigido por otro uruguayo Alfredo Arias, jugará con dos argentinos: el ex arquero de Arsenal, Esteban Dreer y el ex atacante de Boca, Marcos Mondaini, quedando como suplente el delantero Bruno Vides (ex Lanús y Sarmiento), quien jugó en la ida y será reemplazado por Marlon De Jesús.

Otra variante con respecto a la ida sería el ingreso en la defensa del peruano Christian Ramos por Fernando Pinilla.