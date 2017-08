Sarmiento jugó amistosos ante Rosario Central: perdió con los titulares y empató con suplentes

PREPARÁNDOSE PARA EL TORNEO DE PRIMERA "B" NACIONAL

Ayer, el plantel profesional de Sarmiento de Junín realizó el segundo encuentro amistoso de pretemporada, preparándose el grupo de futbolistas que dirige Fernando "Teté" Quiroz para iniciar la participación en el campeonato de la Primera "B" Nacional 2017/18, categoría a la que descendiò el C.A.S. tras dos temporadas en la Primera División afista.

Luego de la victoria 1 a 0 en nuestra ciudad con los titulares, ante Rivadavia de Lincoln y con gol de Iván Etevenaux de tiro libre (los suplentes igualaron con los albirrojos linqueños), ayer el "Verde" disputó dos cotejos amistosos ante Rosario Central, en el estadio "Gigante de Arroyito".

En el segundo match matinal, el de los "titulares", los "canallas" rosarinos se impusieron 3 a 1, con goles del debutante Leonardo "Colo" Gil (a los 3 minutos), el artillero Marco Ruben (a los 4´ del complemento) y del defensor sarmientista Ariel Kippes (en contra de su valla, cuando ya terminaba el match), mientras que el uruguayo Joaquín Boghossian marcó para Sarmiento el empate parcial, a los 21 minutos.



Los equipos formaron de la siguiente manera:

ROSARIO CENTRAL: Diego Rodríguez; Paulo Ferrari, José Leguizamón, Mauricio Martínez y Alfonso Parot; Washington Camacho, Leonardo Gil, Gustavo Colman, Federico Carrizo; Germán Herrera (Marco Ruben) y Fernando Zampedri.

SARMIENTO: Fernando Pellegrino; Javier Capelli, Ariel Kippes, Luciano Pierce y Ramiro Arias; Luis Yamil Garnier, Guillermo Farré; Iván Etevenaux, Sergio Quiroga, Gonzalo Bazán; y Joaquín Boghossian.

En cuanto al primer encuentro, entre habituales "suplentes", igualaron 1 a 1, con tantos marcados por Leonel Rivas para Central, a los 15 minutos, y por Héctor Cuevas para el CAS, tras recibir el rebote tras un tiro penal que el propio "Tanque" remató y que rechazó a medias el arquero local, Jeremías Ledesma, cuando se jugaban 21´.

Los dos partidos tuvieron una hora de duración, divididos en dos tiempos de 30 minutos, y en el primer partido los entrenadores acordaron alistar al equipo suplente, mientras que en del segundo participaron los titulares.

Empate entre los habituales suplentes

Entre los suplentes, así formaron los equipos:

ROSARIO CENTRAL: Jeremías Ledesma (Emilio Di Fulvio); Hernán Da Campo, Marcelo Ortíz, Renzo Alfani, Elías Gómez; Pablo Becker (Diego Becker), Maximiliano González, Santiago Romero, Joaquín Pereyra (G. Herrera); Fabián Bordagaray (Coscia) y Agustín Leonel Rivas (Joaquín Pereyra).

SARMIENTO: Manuel Vicentini; Martín García, Juan Antonini, José Tomino y Facundo Castet; Nicolás Rinaldi (Sebastián Cavallín), Renzo Spinaci, Fermín Antonini, Ignacio Cacheiro; Santiago Rosa (Eric Palleros) y Héctor Cuevas.

Cabe recordar que tras el partido de ayer, el plantel de Sarmiento descansó en Rosario y hoy se trasladará hasta la ciudad de Santa Fe para jugar el viernes, frente a Unión, en el que será el tercer amistoso de la pretemporada.

Aunque ayer no jugaron, también viajaron los defensores Lucas Landa y Matyas Sarulyte, quienes anteayer se sumaron a los entrenamientos, siendo las dos últimas incorporaciones, hasta el momento.

Además de los citados, recordemos, el "Verde" incorporó a Ignacio Cacheiro (regresó al Club tras defender la casaca de Guillermo Brown de Puerto Madryn), Ramiro Arias (ex Aldosivi de Mar del Plata), Gonzalo Bazán (viene de Arsenal), Iván Etevenaux (llegó desde Belgrano de Córdoba), Fernando Pellegrino (Arsenal de Sarandí), Javier Capelli (de íltimo paso por San Martín de San Juan ), Guillermo Farré (ex Belgrano de Córdoba), Luis Yamil Garnier (volvió a Sarmiento, tras jugar en Colón de Santa Fe); y Joaquín Boghossian (otro que viene de Arsenal de Sarandí).

Por el momento, quedaron afuera de los partidos amistosos de pretemporada del plantel verdolaga los defensores Maximiliano Méndez y Federico Pieretto, por diferentes problemas físicos.