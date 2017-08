Dicen en Francia que Neymar podría debutar el domingo

"Todo está completo y no debe demorarse. La FFF está en contacto con la española y no hay razón por la cual este bloqueo deba continuar. No falta ningún documento, pero uno es consciente de que en España hay algunos problemas (el presidente de la federación Ángel María Villar estuvo preso). No lo dudo, todo se resolverá bien", dijo Noel La Fraet presidente de la FFF.



Una de las preocupaciones de la gente del París Saint Germain es que la federación española haga muy lento el trámite para que el debut se postergue, aunque La Fraet le dijo a L'Equipe: "No creo que pueda suceder eso, uno lo sabe, los lobos no se comen entre ellos".