Real Madrid le ganó a Manchester United y logró la Supercopa

Real Madrid es el gran dominador del continente europeo. Como vigente campeón de la Champions League (la obtuvo 12 veces) se ganó la oportunidad de disputar la definición de la Supercopa de Europa, el primer título de la temporada, y no lo dejó escapar: derrotó 2-1 a Manchester United, ganador de la última Europa League. De esta manera, la última final internacional perdida del equipo merengue sigue siendo frente al Boca conducido por Carlos Bianchi en la Intercontinental 2000; suma once trofeos consecutivos, y 25 títulos internacionales.

En la previa, el partido tuvo un condimento extra. Fue un duelo de estilos, entre el DT del Madrid, Zinedine Zidane, y el flamante técnico del conjunto británico, José Mourinho. Pero el equipo español fue un amplio dominador. Salió, desde el arranque, mucho más decidido en ataque y controló las acciones, acorralando a los Diablos Rojos y quedando muy cerca de anotar dos veces en los primeros 20 minutos de acción, tras buenas jugadas de Gareth Bale y Casemiro. Por ello no sorprendió cuando a los 23 minutos, Casemiro conectó de primera un centro cruzado de Daniel Carvajal, para poner el 1-0.

En el inicio del segundo tiempo, Real Madrid volvió a acorralar a Manchester (no contó con la presencia de Sergio Romero). Tras avisar a los 3 minutos por intermedio de Toni Kroos, puso el 2-0 a los 7, cuando Isco marcó tras una gran pared con Bale. Tambaleante, el United descontó a los 17 por intermedio de Romelu Lukaku (nueva incorporación, por la que pagó 85 millones de euros), al aprovechar un rebote de Keylor Navas. Luego del gol de los ingleses, el partido ganó en intensidad y se hizo de ida y vuelta, con opciones de riesgo en los dos arcos. Pero el Madrid terminó cerrando su última línea y celebrando un nuevo título europeo. El portugués Cristiano Ronaldo, que viajó al partido con apenas dos entrenamientos, fue suplente y no ingresó hasta los últimos minutos.