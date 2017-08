Daniel Angelici se esperanza con el regreso de Tevez a Boca

ILUSION “XENEIZE”

Daniel Angelici mantiene charlas de forma fluida con Carlos Tevez, que continúa en la Superliga de China pero tiene en la cabeza su regreso al fútbol nacional. El presidente de Boca fue contundente al referirse a su futuro: “Lo veo jugando la Libertadores el año que viene”.

El Apache arribará el 20 de agosto a Buenos Aires y permanecerá una semana, según confirmó Angelici. “Vamos a tener chances de hablar tranquilos. Creo que Carlos va a querer estar en el club vistiendo la camiseta de Boca”, insistió en la entrevista con Radio La Red.

Pero el caso Tevez no fue el único en el que ahondó el mandatario xeneize, ya que en el rubro incorporaciones informó que lo del uruguayo Nahitan Nández está avanzado y depende de que la AFA y el gremio de futbolistas se pongan de acuerdo en ampliar un cupo de extranjeros para la próxima temporada. Si no es fichado ahora, será a fin de año.

En cuanto a los nombres que pueden emigrar, afirmó que Fernando Zuqui está en la mira de dos o tres equipos, al igual que el juvenil Marcelo Torres. Distinto es lo de Agustín Bouzat, quien tiene un pie en el fútbol norteamericano y prácticamente descartó que sea cedido a otro equipo argentino.

Además, existen posibilidades para Andrés Chávez en Turquía y también dentro del ámbito doméstico, mientras que Nazareno Solís está en tratativas con Independiente. Mantienen las esperanzas de repatriar a Jonathan Silva (Sporting Lisboa), pero según estimó Angelici, se arreglarán con el material disponible si no se concreta su regreso.

Por otra parte, Angelici agradeció que lo entrevistaran nuevamente y admitió que no entregó los requerimientos personales pedidos por la Conmebol en el plazo determinado, aunque aclaró: “Me pareció un exceso de formalismo”.

Además, cuestionó que le realizaran el examen de idoneidad, ya que no tiene aspiraciones a cargos en la Confederación. Respecto a su diálogo con Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol), explicó: “Le dije que la Liga de Clubes es algo para sumar, nunca en contra”. Y se mostró despreocupado totalmente por posibles represalias contra Boca durante los certámenes internacionales futuros.