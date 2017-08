Todo listo para la segunda prueba

DE CARA A LA B NACIONAL

Sarmiento jugará hoy frente a Rosario Central su segundo partido de preparación, de cara al inicio del Torneo de la Primera B Nacional. El equipo de Fernando "Teté" Quiroz se medirá con el Canalla, en Rosario, a partir de las 10 y en encuentro que se desarrollará a puertas cerradas.

En el entrenamiento matinal de ayer, el DT del Verde paró en cancha el probable equipo titular para hoy a la mañana. Fernando Pellegrino; Javier Capelli, Ariel Kippes, Luciano Pierce y Ramiro Arias; Iván Etevenaux, Yamil Garnier, Guillermo Farré y Gonzalo Bazán; Ignacio Cacheiro y Joaquín Boghossian serían los once iniciales para el choque frente a Rosario Central.

Además de los futbolistas mencionados, la delegación de Sarmiento que partió ayer a la tarde rumbo a Rosario también está integrada por los arqueros Manuel Vicentini y Pablo Fernández; los defensores Matías Sarulyte, Lucas Landa, Facundo Castet, Martín García y José Tomino; los volantes Juan Antonini, Fermín Antonini, Renzo Spinaci, Nicolás Rinaldi, Eric Palleros, Sergio Quiroga y Sebastián Cavallin; y los delanteros Santiago Rosa y Héctor Cuevas.

Cabe recordar que tras el partido de hoy a la mañana, el Verde se trasladará hasta la ciudad de Santa Fe para jugar el viernes, frente a Unión en el que será el tercer amistoso de la pretemporada.

Landa y Sarulyte se sumaron al plantel

En el entrenamiento de ayer se pudo ver la presencia de las dos últimas incorporaciones. Se trata de los experimentados defensores Lucas Landa y Matías Sarulyte, quienes se sumaron al plantel y realizaron los primeros trabajos físicos.

Si bien los jugadores llegan con ritmo futbolístico, el cuerpo técnico prefiere ponerlos a punto desde la parte física para que luego sumen los primeros minutos de juego. Está claro que Landa y Sarulyte llegaron al Verde por un pedido expreso del DT y conformarían la dupla de marcadores centrales de cara a la próxima temporada.

Sin dudas que el arribo de estos dos futbolistas también aportan la cuota de experiencia que el equipo de Quiroz necesitaba. En el caso de Landa, cabe recordar que este santafesino de 31 años se inició en Gimnasia y Esgrima La Plata y luego obtuvo dos ascenso, uno con San Martín de San Juan, en donde logró subir a Primera en el 2011; y en el 2014 también formó parte del plantel de Colón de Santa Fe que también obtuvo el ascenso a Primera.

Landa, el defensor de los ascensos, llega al Verde proveniente de Guillermo Brow de Puerto Madryn tras haber firmado un contrato por un año.

Por otro lado, el defensor Sarulyte, de 28 años, comenzó su carrera en el Club Barracas de Colón y su pico máximo fue cuando pasó por Estudiantes de La Plata, donde fue dirigido por el DT Alejandro Sabella y donde estuvo muy cerca de ser incluido en la lista de jugadores que viajaron a Emiratos Árabes Unidos para disputar el Mundial de Clubes que se disputó en diciembre de 2009. También jugó en Olimpo, Arsenal, San Martín de San Juan y Quilmes, club del que llegó a Sarmiento tras firmar un contrato por una temporada.

Once refuerzos para el nuevo equipo de Quiroz

Con Landa y Sarulyte Sarmiento logró sumar once incorporaciones. Las restantes fueron: Ignacio Cacheiro (Guillermo Brown de Puerto Madryn), Ramiro Arias (Aldosivi), Gonzalo Bazán (Arsenal), Iván Etevenaux (Belgrano), Fernando Pellegrino (Arsenal), Javier Capelli (San Martín de San Juan ), Guillermo Farré (Belgrano), Luis Yamil Garnier (Colón de Santa Fe); y Joaquín Boghossian (Arsenal).

Con el correr de la pretemporada, estos once futbolistas podrían transformarse en el equipo titular de Sarmiento. No obstante en las próximas horas se podrían confirmar los arribos de un volante y un delantero.

Méndez y Pieretto, afuera de los amistosos

Los defensores Maximiliano Méndez y Federico Pieretto quedaron marginados de los dos amistosos que jugará el Verde esta semana. En el caso de Méndez, el marcador de punta derecho deberá someterse a distintos análisis médicos para develar los motivos que le provocaron un inconveniente en su sistema respiratorio. Por el momento, se cree que lo de Méndez no sería nada grave pero prefieren tener un diagnóstico más certero para que continúe con los trabajos de pretemporada.

Por otra parte, el marcador central Pieretto sufrió un traumatismo en el macizo facial como consecuencia de un fuerte golpe recibido en el amistoso del sábado pasado frente a Rivadavia de Lincoln. Este sábado, el joven defensor será sometido a un análisis más profundo que determinará si la lesión requiere de una intervención quirúrgica.