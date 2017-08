Se disputó una nueva fecha del Torneo de Fútbol para Empresas e Instituciones

CAMPEONATO DE LA UNNOBA “COPA BANCO CREDICOOP”

Metalnor superó a Deportes Dani, El Pela le ganó a C. Rakata, y Autoservicio Figliuolo se impuso sobre Sanatorio Junín. Otros tres encuentros terminaron empatados: Nico FC vs. La Cabaña, Sancor Seguros vs. La Barata, y Los Horneros vs. Electricidad Keto’s.