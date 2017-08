Variaciones sobre Cardona

ENFOQUES

Lejos de representar el dueño de las mejores respuestas a las peores preguntas, el colombiano Edwin Cardona dispone del menú suficiente para dotar a Boca de valores ausentes incluso pese a haber salido campeón, pero amén de la entidad de su propia inserción dependerá de factores que lo exceden.

Cardona, ya es una evidencia, ha llegado con buen pie, con buen rendimiento y subrayados deseos de escribir historia grande en la Ribera.

Por más que hasta ahora haya atravesado apenas la fragua de los partidos amistosos, no cualquiera se pone una camiseta tan pesada como la de Boca y se expresa inmune a los complejos y determinado a una adaptación en tiempo récord.

Sus características, en general, son las de un media punta o de un conductor, si no químicamente puro muy contiguo al rol del entendedor que juega y hace jugar.

Es lento de pies pero rápido de sesera, hábil, atrevido, sale con facilidad para los dos perfiles, gusta de pisar el área rival y sin ser un pasador nato cuando se lo propone es filoso para asociarse y repartir el pan.

Esto es: para un equipo, como Boca, letal en el juego directo y a la vez propenso a desconocer el manejo de los tiempos, de los ritmos, de la sutil y capital diferencia entre un juego de velocidad y un juego de velocidades, el muchacho de Medellín parece ser el indicado para completar el rompecabezas.

El dueño del equipo o el socio capitalista ideal del otro cerebro fabricante de espacios: Fernando Gago.

Sin embargo, la sola llegada de Cardona es insuficiente para garantizar que sea aprovechado de forma cabal, en la medida que, al parecer, Guillermo Barros Schelotto prefiere destinarle tareas de mediocampista por el sector izquierdo.

Se trata de un síntoma de la época: entrenadores que perseguidos por el temido fantasma de la descompensación no hesitan en desplazar a futbolistas de muy buena técnica, aptos para gozar de la fecundidad del juego interior, hacia zonas en las que están obligados al vértigo a menudo inútil de la procesión y la campana.

Es, ya que estamos, un mal que sufrió el Juan Román Riquelme de los veintitantos, primero con el Bambino Veira en Boca y después con Louis Van Gaal en el Barcelona.

(Salvadas las debidas distancias, algo similar ha sufrido el juvenil Lucas Rodríguez, Tití, en la era de Nelson Vivas en Estudiantes: su juego se vuelve más claro y profundo cuando va del centro hacia la izquierda, y no al revés, pero la célebre quimera del "equilibrio" lo confinaba a un costado).

Conste que para Cardona la banda izquierda no es una novedad, desde el momento que en la Selección Colombia fue José Pekerman quien lo requirió ahí en honor a la inmaculada casaca 10 de James Rodríguez, pero no es en esa parcela, ni de lejos, donde el antioqueño despliega sus alas a tope.

A despecho de su tendencia a la corriente alterna y a la cierta pachorra que trae en los genes, bien podría Cardona ser el beneficiario de un olfato y de una agudeza que no siempre tiene Barros Schelotto para exprimir la materia prima disponible.

Dicho esto, y a riesgo de antipatía, urge desalentar la peregrina idea de que en Cardona anide un símil Riquelme, o Zinedine Zidane, o Andrés Iniesta, o joyas de esa índole.

Por alguna razón que habría que establecer en detalle, en casi 25 años en el documento y siete temporadas de carrera se la ha pasado de club en club y de liga en liga, pero jamás, por ejemplo, un club europeo siquiera de los medianos ha ido a fondo por su contratación.

Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Puede ser Cardona el conductor que Boca necesita? Puede. ¿Estamos en presencia de un fuera de serie? No parece, pero soñar no cuesta nada.