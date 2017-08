Sampaoli se reunió con Agüero y Lanzini

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

El director técnico del seleccionado argentino charló en Londres con el jugador del City, quien no había sido convocado para los primeros partidos de su ciclo, y el ex River, en el marco de la gira que realiza por Europa.

Sergio Kun Agüero sabe que está postergado en la consideración de Jorge Sampaoli, y que su lugar en la Selección argentina corre peligro. El delantero preferido del técnico (a quien le gusta jugar con un solo nueve de área) es Mauro Icardi y detrás de él, el Pipita Higuaín. Además considera a Lautaro Martínez como un gran proyecto a futuro, cosa que le podría dar lugar en una posible lista para el Mundial de Rusia.

Detrás de todos ellos viene el Kun Agüero. El delantero del Manchester City sabe que corre con desventaja y hará lo posible por estar en la lista de convocados. Su ilusión de jugar el Mundial todavía está latente y no quiere darse por vencido.

El detalle que marca la importancia de la Selección argentina para Agüero es que Sampaoli no tenía pensado juntarse con el Kun porque ya se habían juntado en Argentina. Pese a esto, el delantero viajó dos horas en su día libre, desde Manchester, para asistir a la charla con el entrenador, en donde también estuvo Manuel Lanzini.

En su gira europea Sampaoli y Sebastián Becaccece se reunieron con Angel Di María, Giovanni Lo Celso, Mauro Icardi, Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín, Mateo Mussachio y Javier Pastore entre otros.

Después de su estadía en Italia e Inglaterra, Sampaoli y Beccacece viajarán hacia Barcelona, donde permanecerán tres días. Allí se encontrarán con Lionel Messi y Javier Mascherano. Después irán a Sevilla, donde juegan Gabriel Mercado, Ever Banega y Joaquín Correa, entre otros argentinos.

El objetivo de Sampaoli es trabajar conceptos que considera clave en el funcionamiento del equipo con la base de jugadores que estarán en la convocatoria para la trascendental doble fecha de Eliminatorias en la que el seleccionado visitará a Uruguay y recibirá a Venezuela, el 31 de agosto y el 5 de septiembre, respectivamente.