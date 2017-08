No arranca y se hunde

FEDERAL B

Jorge Newbery de Junín no da pie con bola en el Torneo Federal B. Ayer, en el marco de la quinta fecha, el Aviador cayó de local frente a Bragado Club por 2 a 1 y de esa forma acumuló su quinta derrota consecutiva y está último en la tabla de posiciones.

En el trámite del partido, el equipo de Marcelo Messina arrancó ganando con el tanto que marcó Luciano Giulio a los 5 minutos de juego. Con esa diferencia, Newbery intentó acomodarse en el campo de juego para empezar a desarrollar su potencial.

Pero cuando el equipo de Messina estaba creciendo llegó el empate a través de Jorge Lizzarraga, a los 16 de esa primera parte. Para colmo de males, cuatro minutos después, Dardo Sosa puso el 2 a 1, resultado con el que se irían al descanso.

De esa manera la tarde comenzó a opacarse para el conjunto de nuestra ciudad y el fantasma de la derrota volvió a sobrevolar. En los 45 restantes, pese a la gran voluntad que desplegaron los jugadores del Aviador, la visita defendió bien la diferencia que había sacado en la primera parte y festejó un triunfo importantísimo.

La decepción en los jugadores de Newbery fue total. Quizás el equipo de Messina mereció más suerte y un empate podría haber estado bien. Pero está claro que el fútbol no entiende de merecimientos.

En resumen, en el marco de esta quinta fecha, en la Zona A de la Región Bonaerense Pampeana Norte, los resultados fueron los siguientes: Viamonte FC 2 - 1 CRIBA (La Plata); ADIP (La Plata) 1 - 0 El Linqueño; Independiente (Ch) 0 - 0 Camioneros; Newbery 1 - 2 Bragado Club; y Everton (La Plata) 2 - 4 Mercedes.

En la próximo fecha (6ta), que se jugará el 20 de agosto, se enfrentarán: Everton vs. Viamonte FC; Club Mercedes vs. Jorge Newbery; Bragado Club vs. ADIP; El Linqueño vs. Independiente (Ch); y Camioneros vs. CRIBA.