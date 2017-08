Rivadavia de Lincoln goleó y pica en punta

FÚTBOL LOCAL

Arrancó con todo el Torneo Clausura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste. En el marco de la primera fecha, ayer Rivadavia de Lincoln goleó a Independiente de Junín por 5 a 1 y con ese resultado es el puntero parcial del certamen. También Moreno venció a River y Defensa Argentina superó por la mínima a Deportivo Baigorrita.

En Lincoln, el Albirrojo no tuvo inconvenientes para superar al Rojo de Junín. Con tres goles de Gonzalo García y dos de Tomás Uvilla, el equipo que conduce Pablo Gavio le ganó al de Ever Gallo para de esa manera comenzar el torneo bien arriba. Kevin Torres marcó el gol en Independiente.

En la cancha de Moreno, el local y La Loba jugaron un lindo partido. En la primera parte, el Albinegro lo ganaba 1 a 0 con el tanto de Carlos Deo pero Juan Manuel Quevedo, en el complemento, puso el 1 a 1 parcial. Luego, Franco Traverso marcó el gol que le dio la victoria final a Moreno.

Por último, Defensa le ganó a Deportivo Baigorrita con un tanto del "Pitu" Astrada convertido a los 38 del segundo tiempo.

Cabe repasar que el sábado, Rivadavia de Junín y Origone Fútbol Club habían empatado 3 a 3; y Ambos Mundos igualó con Villa Belgrano 2 a 2. La primera fecha se completará mañana, en el predio del Club Banco Junín, a las 13.30, cuando jueguen Sarmiento vs. Jorge Newbery. En esta primera fecha quedó libre BAP.