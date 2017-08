Lluvia de goles en los partidos que abrieron la primera fecha del Torneo Clausura 2017

FÚTBOL LOCAL

Ambos Mundos y Villa Belgrano empataron 2 a 2; y Rivadavia de Junín igualó 3 a 3 frente a Origone Fútbol Club. El capítulo inicial del certamen continuará hoy con tres partidos: Moreno vs. River, Rivadavia (L) vs. Independiente (J) y Defensa vs. Baigorrita.

El Torneo Clausura 2017 comenzó con una lluvia de goles. Ayer, en los dos encuentros adelantados, Ambos Mundos y Villa Belgrano empataron 2 a 2; mientras que Rivadavia de Junín igualó 3 a 3 frente a Origone Fútbol Club.

En la cancha del Tricolor se vivió un verdadero partidazo. El local, con un equipo completamente renovado, se hizo fuerte en los primeros minutos de juego y superó a su rival pero sin expresarlo en el marcador.

Con el correr de los minutos Villa se levantó, se plantó bien en el terreno y fue emparejó el juego. Finalmente, cuando parecía que el local lo iba a ganar 2 a 1, el equipo de "Cascote" Moreno lo empató sobre el final desde el punto del penal. En resumen, Lucas Ávila y Juan Lafit convirtieron para Ambos Mundos; mientras que Daniel Cofreces y Germán Tusso lo hicieron para la visita decretando así el 2 a 2 final.

Por otro parte, en el estadio de Rivadavia de Junín también se vivió un gran partido. Allí, el local y Origone finalizaron la primera etapa empatando 2 a 2 y en el complemento la igualdad se amplió en uno. Ezequiel Álvarez y Nicolás Herrera, en dos oportunidades, festejaron los goles para el local; mientras que Martin Navone, también por dos, y Braian Rojas convirtieron para Origone.

La primera fecha continuará hoy, a las 15.30, con tres partidos: Mariano Moreno vs. River Plate (J); Rivadavia (L) vs. Independiente (J); y Defensa Argentina vs. Deportivo Baigorrita. El martes, en el predio del Club Banco Junín, a las 13.30, cerrarán la jornada inicial Sarmiento vs. Jorge Newbery.

Partidos de inferiores

Hoy

Moreno vs. River

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

A. Mundos vs. Villa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (L) vs. Independiente

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Rivadavia (J) vs. Origone

Décima: 12.30

Sexta: 13.30

Cuarta: 14.45

Defensa vs. Baigorrita

Predécima: Postergado

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Sarmiento vs. Newbery

(Cancha de BAP)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

No presentan categorías: Origone en séptima y octava; y Baigorrita, en séptima.