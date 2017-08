Arrancó con una victoria

DE CARA A LA B NACIONAL

De cara al inicio de la B Nacional, Sarmiento arrancó ayer la tanda de partidos amistosos con una buena victoria. En el Estadio "Eva Perón", el equipo de Fernando "Teté" Quiroz le ganó a Rivadavia de Lincoln por 1 a 0 con un tanto convertido de tiro libre por el volante Iván Etevenaux.

Por decisión del cuerpo técnico, el partido se realizó a puertas cerradas impidiendo de esa manera el ingreso de socios y de la prensa en general, medida que, por cierto, levantó algunas críticas. No obstante, desde lo deportivo el encuentro también marcó el debut de la mayoría de los refuerzos.

En el partido de los titulares, el Verde superó al Rojo de Lincoln con Fernando Pellegrino en el arco; Maximiliano Méndez, Javier Capelli, Ariel Kippes y Ramiro Arias en la defensa; mientras que en el medio jugaron Iván Etevenaux, Yamil Garnier, Guillermo Farré y Gonzalo Bazán; con Héctor Cuevas y Joaquín Boghossian como atacantes.

Rivadavia (L), equipo que es dirigido por Fabio Schiavi y que se prepara para intervenir en la próximo edición del Federal A, jugó con Agustín Starópoli; Pablo Labbate, Carlos López Quintero, Esteban Castaño y Lucas Macías; Juan Manuel Tolosa, José Paradela, Eric Veliz, Facundo Graziano, Aguirre y Emiliano Perujo.

En el trámite del juego, el equipo de Quiroz tuvo pasajes de buen fútbol aunque no pudiendo expresar esa superioridad en la red. De todas maneras, Etevenaux sorprendió a Starópoli en un tiro libre para marcar el único tanto del encuentro.

En el partido de los suplentes Sarmiento y Rivadavia (L) no se sacaron ventajas. Allí el local formó con Vicentini; García, Pieretto (Tomino), Pierce y Castet; Rinaldi, Spinaci, Antonini y Palleros (Ottaviani); Quiroga y Rosa. Mientras que el Rojo lo hizo con Bellón, Clark, Clavería, Luque, Campos, Tolosa, Pineda, García, Gamarra, Lucero y Blanco.

Continuando con la tanda de partidos amistosos, el miércoles 9 el Verde viajará a Rosario para visitar a Rosario Central y el viernes 11, en Santa Fe, el equipo de Quiroz se enfrentará a Unión. Los dos encuentros se jugarán por la mañana y también a puertas cerradas.

Por último, en relación al tema refuerzos, la semana entrante se definirían los casos de los defensores Lucas Landa (Brown de Madryn) y Matías Sarulyte (Quilmes); del delantero Leonel "El Tanque" Felice (Estudiantes de San Luis); y del volante sanjuanino Zacarías Morán Correa (River Plate), a quien Sarmiento le habría realizado una oferta.

Cabe repasar que hasta ahora arribaron: Ignacio Cacheiro (Guillermo Brown de Puerto Madryn), Ramiro Arias (Aldosivi), Gonzalo Bazán (Arsenal), Iván Etevenaux (Belgrano), Fernando Pellegrino (Arsenal), Javier Capelli (San Martín de San Juan ), Guillermo Farré (Belgrano), Luis Yamil Garnier (Colón de Santa Fe); y Joaquín Boghossian (Arsenal).

