Gallardo confirmó la llegada del colombiano Santos Borré

RIVER PLATE

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, confirmó ayer la inminente incorporación del delantero colombiano Rafael Santos Borré, mientras aguarda por la llegada del mediocampista uruguayo Nicolás De La Cruz quien se convertiría en el sexto refuerzo.

“Santos Borré es un delantero muy interesante que sale del área, pero básicamente es un jugador con gol”, dijo Gallardo en conferencia de prensa desde el predio del club en Ezeiza.

De esta manera, el entrenador de River confirmó a Santos Borré como quinto refuerzo, luego de Germán Lux, Ignacio Scocco, Javier Pinola y Enzo Pérez, quien ocuparía el lugar de Sebastián Driussi, transferido recientemente a Zenit, de Rusia.

El pase del atacante colombiano, de 21 años, pertenece a Atlético Madrid, de España y River compraría el 50 por ciento de su pase.

Santos Borré, que inició su carrera en Deportivo Cali, de Colombia, jugó en la última temporada a préstamo en Villarreal, de España y arribará hoy al país para someterse a los estudios médicos.

Gallardo afirmó que River no se retira del mercado de pases “a la espera” del uruguayo De La Cruz: “No depende de nosotros, mientras, esperamos una respuesta”, dijo sobre la situación del volante de Liverpool, de Uruguay.

Por otra parte, el Muñeco no decidió aún la alineación del equipo de cara al próximo martes, cuando reciba a Guaraní de Paraguay por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores en la serie que lidera por 2 a 0.

“No lo tengo decidido, tengo que ver algunas cosas. Por Enzo Pérez, puntualmente, tengo que seguir viéndolo, le falta trabajo y minutos en la cancha”, apuntó el DT.

Y agregó: “El equipo que juegue el martes no será definitivo porque hay jugadores que piden pista y los que juegan no se pueden relajar; tenemos que estar acostumbrados al cambio”.

Gallardo tampoco dio pistas sobre el arquero titular para el choque por el máximo certamen continental con la puja entre Lux y Augusto Batalla.

“El debate es de ustedes y los hinchas, adentro no tenemos ese debate. Acá juega el que está mejor y más sirve al funcionamiento del equipo”, expresó Gallardo.

Luego, el ex futbolista River y Mónaco, de Francia, catalogó como “muy buena” la pretemporada que el equipo realizó en Orlando, Estados Unidos, porque contó con cuatro refuerzos “desde el primer día” y remarcó la categoría de su plantel.

“Los refuerzos son de probada trayectoria, le dan un salto de categoría al equipo y tengo un desafío que los que están mejor mantengan el nivel y los que están atrás acorten la brecha”, apuntó el ex DT de Nacional.