Neymar: “No vine a buscar protagonismo”

FRANCIA

Neymar ya firmó contrato por cinco años con París Saint-Germain y ayer fue presentado en conferencia de prensa. “Estoy muy feliz por este nuevo desafío que empieza. La ambición de este club es también mi ambición. Quiero desafíos más grandes y mi corazón me hizo seguir esta ambición. Por eso estoy acá”, reveló el brasileño ante los medios.

Una de las primeras preguntas que le hicieron fue si se había ido de Barcelona porque allí el gran protagonista, siempre, era y es Lionel Messi. Allí Neymar hizo un gesto de disconformidad y aseguró: “Para nada. No me fui porque no me sentía la estrella. Esto es porque quiero un nuevo desafío, nuevos trofeos. Esta fue una de las decisiones más difíciles que tomé. Dejé muchos amigos atrás, no fue nada fácil”.

Neymar se mostró molestó cuando le consultaron si había decidido firmar con el PSG por el dinero. Ahora el crack cobrará 35 millones de euros anuales, una cifra muy superior a lo que ganaba en Barcelona: “Nunca estuve motivado por el dinero, nunca fue mi primera motivación. Yo sólo quiero ser feliz. Si me importara la plata, probablemente ahora estaría jugando en otro club que me ofrecía más”.

“A los hinchas del Barcelona les digo que tengo muchos amigos allá, que respeto a la gente. Que fui feliz todos estos años. No estoy triste, estoy feliz. Creo que escribí mi capítulo allá, gané algunos trofeos. Ayudé en todo lo posible. Pero uno no puede hacer felices a todos”, dijo sobre la gente del Barsa que se siente traicionada por esta partida de Neymar. Neymar, obviamente, usará la 10 del PSG. Hasta hace unas horas pertenecía al argentino Javier Pastore, que se la cedió sin problemas: “No esperaba ese gesto, así que le agradezco. Mis respetos para él”. Días antes, cuando la transferencia ya estaba casi cerrada, el cordobés había dicho que se trataba de un “regalo de bienvenida, para que se sienta como en casa”.