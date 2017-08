River no realizará ninguna oferta oficial por el uruguayo Nicolás De la Cruz

DESCARTADO

River Plate no ofertará por el jugador uruguayo, Nicolás De la Cruz por lo cual será imposible cerrar esa negociación y que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo cuente con el mediocampista en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Según le informaron a Télam altas fuentes de River, el club de Núñez no podrá anotar a De la Cruz (capitán del Sub 20 de su país, cuyo pase pertenece al Liverpool de Uruguay) antes del partido que el Millonario tiene el martes próximo en el Monumental ante Guaraní de Paraguay, por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Libertadores (ganó 2-0 en la ida).

De la Cruz, el principal jugador que quería Gallardo como quinto refuerzo tras las incorporaciones de Germán Lux, Javier Pinola, Ignacio Scocco y Enzo Pérez, no estará anotado al menos para esta fase, por lo que la dirigencia de Rodolfo D'Onofrio hará un intento de contratación para más adelante, si es que River avanza en la Copa.

El plantel de Gallardo llegó el miércoles al país después de la pretemporada en Orlando, Estados Unidos, y ayer a la tarde se entrenó a puerta cerrada para la prensa.

Por otra parte, el delantero colombiano Rafael Santos Borré está cada vez más cerca de convertirse en nueva incorporación de River, de cara a la participación en el torneo de Primera División y en el tramo final de la Copa Libertadores.

Fuentes de la entidad de Núñez confiaron que el jugador de 21 años, llegará al equipo de Marcelo Gallardo, luego de que al Atlético Madrid, club dueño de su pase, “se le compre el 50 por ciento” de la ficha, en una suma no divulgada. “La decisión de ir por (Rafael) Santos Borré se tomó después de que se supo que se había caído la operación por (Nicolás) De la Cruz”, amplió el vocero consultado.

El atacante, que también puede desempeñarse como enganche y a los 18 años ya revistaba en la institución madrileña, surgió en las divisiones formativas del Deportivo Cali.

River no tiene inconvenientes con el cupo de futbolistas extranjeros, ya que el uruguayo Iván Alonso rescindió su vínculo a la finalización del último torneo de Primera.

En el momento, la institución de Núñez tiene en sus filas a los uruguayos Camilo Mayada y Rodrigo Mora, al paraguayo Jorge Moreira y al ecuatoriano Arturo Mina (a quien los dirigentes quieren negociar).

Independientemente de ello, Futbolistas Argentinos Agremiados inició ya conversaciones en AFA para extender de cuatro a seis la cantidad de jugadores extranjeros permitidos por cada plantel.

Aunque solamente cinco de ellos podrían firmar planilla por encuentro.