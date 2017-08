Intriga hasta el penúltimo capítulo del pase

La Liga española había anunciado que rechazó el pago de los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión que permitía la salida del astro brasileño Neymar del Barcelona, al París Saint-Germain. La Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP) le había solicitado a la LPF española que no bloquee el traspaso de Neymar del Barcelona al París Saint-Germain y que “se ajuste al reglamento de la Fifa y sus atribuciones”.

La negativa de la Liga puede potencialmente retrasar la operación, pero no necesariamente bloquearla. “Podemos confirmar que los representantes legales del jugador han acudido a la Liga a depositar la cláusula y que esta ha sido rechazada”, indicó un portavoz de la Liga, sin ofrecer más detalles.

“La LFP apoya al París Saint-Germain y desea la llegada de Neymar al campeonato Ligue 1. Los servicios jurídicos de la LFP apoyan y están en disposición del París Saint-Germain para que el contrato de Neymar sea homologado en el plazo más corto”, añadió la competición francesa.

El presidente de la Liga, Javier Tebas, había amenazado con no aceptar el dinero, acusando al equipo de la capital francesa, propiedad de un fondo soberano catarí, de practicar “dopaje financiero”.

“No aceptaremos ese dinero de un club como el PSG que, sin pertenecer a la Liga, quiera acogerse a un derecho de nuestra organización, y más aún cuando este club está infringiendo normas y leyes” del fair play financiero, dijo Tebas.