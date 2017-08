En el Lille están maravillados con Marcelo Bielsa

FRANCIA

El Lille realizó la pretemporada, disputó cinco amistosos y llega a punto para debutar en la Ligue 1 este domingo, cuando debute en casa ante el Nantes de Claudio Ranieri. Como acostumbra, Marcelo Bielsa causó una revolución en el equipo francés y mantiene motivados a todos sus elementos del plantel e incluso a los dirigentes.

Charles Biétry tomó la palabra y destacó la labor del entrenador argentino hasta acá: “Creí que su reputación era un poco exagerada, pero no. Sus entrenamientos son absolutamente apasionantes. Honestamente nunca había visto algo así”. El directivo del club del norte galo siguió durante tres días seguidos las prácticas y quedó maravillado.

“Los jugadores están cautivados por Bielsa. Es muy sorprendente y eso que he visto a muchos entrenadores”, agregó el británico de 73 años, que desarrolla diferentes tareas en la institución y lleva más de un lustro en el mundo del fútbol. Sus declaraciones fueron tomadas por el medio local La Voz del Norte.

Biétry acudió en varias ocasiones al Campus de Luchin y quedó más que satisfecho con este proyecto que tiene al Loco como conductor. “La implicación de los jugadores es extraordinaria. Es un equipo que no va a jugar como los otros, eso es una certeza. Bielsa apuesta mucho, tiene el club como lo quería tener”, ahondó.

“Estoy muy sorprendido y a la vez emocionado con este proyecto, es algo nuevo. Y si tenemos éxito, será un recuerdo magnífico más”, concluyó Biétry.