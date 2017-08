Fin de la novela: Neymar se fue del Barcelona

SE SACUDE EL MERCADO DE PASES

La novela del adiós de Neymar llegó a su fin. Al menos, en cuanto a la parte del guion que tenía que ver con el vestuario. Cuando todavía falta definir los términos económicos de su salida con el PSG, el delantero brasileño pasó ayer por la Ciudad Deportiva del Barcelona y se despidió de sus compañeros. Acto seguido, se reunió con el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, junto con su padre y representante en las oficinas del club. Todo duró 30 minutos. “El jugador ha explicado su decisión de marcharse del Barcelona. El club se remite a su cláusula de rescisión que es de 222 millones de euros y que tiene que ser abonada en su totalidad”, informó la entidad azulgrana en un comunicado.

El pago de esta cantidad superaría con creces al que, hasta ahora, es el récord por un fichaje: los 105 millones de euros que el Manchester United pagó, en 2016, por el francés Paul Pogba.

Después de su viaje a China por cuestiones publicitarias, Neymar regresó el martes por la noche a Barcelona. No hizo ningún tipo de declaración, a pesar de que sus compañeros le habían sugerido que se pronunciase respecto de su futuro.



Ya comienzan a prepararse los papeles del fichaje más caro de la historia del fútbol. PSG, si no llega a ningún arregló con Barcelona, deberá pagar 222 millones de euros, correspondientes a la cláusula, más el 21% el IVA de la operación (un saldo de 268 millones). A esa cantidad, hay que sumarle el sueldo del futbolista: se habla de 30 millones de euros netos, es decir, cerca de 100 millones brutos, ya que la carga impositiva en Francia es del 69%. Además, PSG deberá pagarle una comisión al padre del jugador por facilitar el traspaso.

Sin embargo, el presidente de la Liga española, Javier Tebas, amenazó con bloquear el traspaso rechazando el dinero de la cláusula de rescisión que debe ser depositado en la sede de su entidad para que Neymar quede libre.

“No aceptaremos ese dinero de un club como el PSG que (…) está infringiendo normas y leyes” del fair-play financiero de la Uefa, dijo Tebas en una entrevista publicada este miércoles en el diario deportivo As.

Tebas acusa al club parisino de practicar “dopaje financiero” recibiendo “inyecciones económicas de países que regalan jugadores a sus aficionados, a costa de quitárselos a otros”.

En el Azulgrana están muy molestos con el jugador y su padre. Consideran que no fueron transparentes con Barcelona, mientras negociaban su salida multimillonaria a PSG. Barça, que debía pagarle a Neymar 26 millones de euros en concepto de prima de fichaje (una especie de premio/comisión por renovar hasta 2021 la temporada pasada) aseguró que no le depositará ese cantidad al jugador, sino que lo hará en una escribanía. El cuadro catalán considera que los 26 millones se habían pactado en unas condiciones, que eran que el jugador cumpla la totalidad de su contrato. Un vínculo que se había sellado en octubre de 2016 y que ya se sabe que no se cumplirá.

Neymar se va así de Barcelona después de cuatro temporadas, en la que disputó 186 partidos, convirtió 105 goles y repartió 80 asistencias.