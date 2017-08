Comunicaciones y Riestra definirán un ascenso en 5 minutos

AL NACIONAL B

Deportivo Riestra y Comunicaciones jugarán hoy los cinco minutos restantes de la inconclusa segunda final del reducido de la Primera B, cuyo vencedor asciende a la B Nacional, que ganaba el primero por 2 a 0 en su estadio y que no finalizó por la invasión de campo por parte del público, entre el que estaba el futbolista local Leandro Freyre.

El breve encuentro, que tendrá como árbitro a Paulo Vigliano, se desarrollará en dos tiempos, uno de tres minutos y el restante de dos, desde las 15.00, en el estadio de Defensores de Belgrano, a puertas cerradas y con televisación de TyC Sports.

El cotejo de ida, jugado el domingo 23 de julio pasado en el estadio del Deportivo Español y que ganó Comunicaciones por 1-0. En el desquite Riestra vencía 2-0 y estaba logrando el ascenso, pero se produjo el asalto del terreno de juego ocasionando este dislate.

Se completará hoy la definición en una polémica determinación de la AFA que ya sancionó a Riestra con 10 fechas de suspensión de su estadio, una quita de 20 puntos para el próximo torneo y una multa económica de 300 entradas durante 10 jornadas.

La sinrazón se hizo presente el pasado domingo en el Bajo Flores cuando Vigliano indicó cinco minutos de adición. En ese momento ingresaron al campo de juego un grupo de hinchas locales entre los que estaba Freyre, que comenzaron a festejar el inminente ascenso y a los cuales se les sumaron los jugadores de Riestra ante la incrédula mirada de los futbolistas de Comunicaciones y la terna arbitral.

Luego de varios minutos, en donde abundaron empujones, discusiones y un generalizado estupor, Vigliano dio por "suspendido" el partido, ya que no encontraba las medidas de seguridad necesarias para continuarlo, cuando restaban por jugarse los cinco minutos de descuento.

El que resultó indemne fue Freyre, figura estelar del papelón ataviado con un buzo negro con el escudo de Riestra y el número 20 de su casaca. Pero como el futbolista no fue informado por Vigliano hoy hasta podría jugar esos cinco minutos si lo considera oportuno su DT, Jorge Benítez.

Además, como si fuera poco, las medidas del campo de juego fueron cambiadas, y se agrandaron las áreas, situación que no fue tomada en cuenta por AFA.

Luego de rumores y demás hipótesis, la AFA determinó la continuidad del partido y las sanciones para Riestra, cuando gran parte del mundo futbolístico aguardaba que se determinara el ascenso directo de Comunicaciones, como lo avala la reglamentación (artículo 106 inciso G)

No obstante, estos cinco minutos están muy lejos de los 70 segundos que jugaron Newell's y San Lorenzo en 1946.

El cotejo se suspendió a los 88 minutos y 50 segundos mientars igualaban 2-2 en Rosario el 27 de octubre, cuando los hinchas locales invadieron la cancha.