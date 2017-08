“Lo mejor que me podía pasar es seguir en River”

DEFENSOR

El defensor Alexander Barboza advirtió ayer que "lo mejor que me podría pasar" es continuar en River Plate, entidad dueña de su pase a la que regresó tras un período a préstamo en Defensa y Justicia.

"Lo mejor que me podría pasar es seguir en River. Estoy muy contento con la pretemporada que hice" expresó el zaguero central, que será considerado por el DT Marcelo Gallardo en este segundo semestre de la temporada.

Al retornar a la ciudad de Buenos Aires, luego de cumplir labores de pretemporada en Orlando, el defensor resaltó en rueda de prensa que "lo que hice en otros lados fue bien visto en River".

Con 22 años, Barboza es una opción que maneja el cuerpo técnico para integrar la zaga 'millonaria'.

"Era una deuda que tenía conmigo mismo. Por lo que hice en Defensa (y Justicia) me he ganado la chance de pelear por un lugar", advirtió.