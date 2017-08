La Superliga definió su fixture sin doble fecha de los clásicos

EL PRÓXIMO TORNEO QUE JUGARÁN LOS 28 EQUIPOS DE PRIMERA DIVISIÓN

La Superliga, el próximo torneo que jugarán los 28 equipos de Primera División, ya conoce su fixture. La principal novedad que tendrá este campeonato, que comenzará el próximo 18 de agosto y terminará el fin de semana del 6 de mayo del año próximo, es que no se jugará la doble jornada de clásicos.

Dentro de lo que fue el caos que generó el torneo de Primera División con el paso de 20 a 30 equipos, el consenso general estaba puesto en la jornada de los clásicos. Que se disputaran todos en un mismo fin de semana la convertían en la fecha más atractiva para los hinchas. Sin embargo desde el próximo campeonato ya no se jugará así.

Inclusive para la televisión era una jornada por demás valiosa, desde que se creó cuando terminaron los torneos cortos, a mediados de 2014. Sin embargo, desde la AFA entendieron que era un fin de semana que generaba una gran complicación en materia de seguridad, por eso decidieron que en la Superliga no se dispute.

Esto hará, por ejemplo, esperar a algunos hinchas más de un año para ver a su clásico rival en sus estadios. Por ejemplo el River-Boca se jugará en diciembre en el Monumental. Pasará más de un año para que el xeneize reciba en la Bombonera el Superclásico. Este torneo finalizará en mayo del año que viene, luego se jugará el Mundial y recién en agosto se reanudará el fútbol local.

Además, entre los dos equipos menos en el torneo -pasaron de 30 a 28- y la decisión de suprimir la fecha de los clásicos, cada equipo jugará tres partidos menos en la temporada.

Los clásicos

Talleres-Belgrano; será el primer clásico, se jugará el 17 de septiembre, por la fecha 4. San Lorenzo-Huracán: se medirán en el Nuevo Gasómetro en la fecha 6, prevista para el 1 de octubre. Racing-Independiente. En el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 8 (29 de octubre) Newell´s-Central: el clásico de Rosario será en la décima jornada, el 19 de noviembre. River-Boca: el ya mencionado Superclásico está previsto para el 3 de diciembre en el Monumental (fecha 12). Gimnasia-Estudiantes: en el Bosque, está designado para la fecha 15, prevista para el fin de semana del 4 de febrero de 2018.

Unión-Colón. Jugarán en la fecha 17, el 18 de febrero de 2018. Lanús-Banfield. se medirán el 22 de abril en la Fortaleza, en el marco de la fecha 25.