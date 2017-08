“Tino” Costa contra Aguirre: “Es muy bajo despedir por WhatsApp”

SAN LORENZO

El mediocampista Alberto "Tino" Costa consideró ayer "una falta de respeto" el accionar del entrenador de San Lorenzo, Diego Aguirre, quien le comunicó que no lo iba a tener cuenta para la presente temporada mediante un mensaje de voz en el teléfono.

"Estoy bastante triste. Aguirre se manejó muy mal conmigo y me faltó el respeto. Quería que la gente sepa lo que pasó, que se comunicó conmigo con un audio de WhatsApp para decirme que no me iba tener en cuenta", manifestó Costa.

"Es muy bajo despedir a un futbolista así o a cualquier trabajador. Me despido del club que soy hincha, me suena raro hablar de toda esta situación porque no es fácil despedirme de San Lorenzo. Se manejó muy mal Aguirre y no quería irme así, sin decir nada", indicó el ex volante de Valencia de España.

Costa dio a conocer su postura el lunes cuando publicó un mensaje en su cuenta de Instagram.

El mediocampista ensayó una despedida del club de sus amores, que lo incorporó en julio de 2016, y explicó el procedimiento de Aguirre.

"Es muy bajo despedir a alguien por WhatsApp, las cosas se dicen cara a cara. Me hubiese gustado que me diga de frente las cosas, que había tres jugadores delante mío o algo así, pero en la cara", concluyó el ex Genoa.