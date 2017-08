En busca del once ideal

B NACIONAL

El plantel de Sarmiento trabajó ayer en doble turno y la novedad más importante fue que el DT Fernando "Teté" Quiroz realizó un trabajo táctico en donde comenzó a revelar algunas incógnitas sobre el equipo titular.

En el entrenamiento de la mañana, el grupo de futbolistas volvió a trabajar en la parte física. Primero lo hizo en el gimnasio del club y luego en el predio Ciudad Deportiva.

Pero en el turno tarde el DT encabezó un trabajo táctico en donde paró un equipo con muchos futbolistas que seguramente serán titulares en el amistoso del sábado, frente a Rivadavia de Lincoln.

Está claro que el arquero será Fernando Pellegrino; y en el fondo, ayer, estuvieron Maximiliano Méndez, Ariel Kippes, Federico Pieretto y Eric Palleros. Aquí vale aclarar que aún no han llegado los futbolistas que Quiroz pidió para reforzar la defensa. También vale decir que Javier Capelli ayer no participó de este ensayo por padecer un fuerte estado gripal.

La posición de Palleros como marcador de punta izquierda se podría tomar como una improvisación que hizo el DT para que completar la nómina de defensores.

Pero en el mediocampo los titulares parecen estar casi confirmados, al menos para el partido del sábado. En esa zona clave, Quiroz probó ayer con Iván Etevenaux, Yamil Garnier, Guillermo Farré y Gonzalo Bazán; arriba, completando los once, jugaron Héctor Cuevas y Joaquín Boghossian.

Además de Capelli, no participaron de este táctico los jugadores Agustín Pascucci, Patricio Vidal y Agustín Vivani, los tres sufren algunas contracturas y por eso se entrenador de manera diferenciada.

En el caso del "Gallo" Capelli es casi un hecho que el defensor estará presente en el amistoso del sábado, por lo que se espera que sea titular, quizás, para jugar como 3 hasta que se sumen los refuerzos pretendidos por Quiroz.

En definitiva, un probable once titular para recibir a Rivadavia de Lincoln, podría ser con Pellegrino, Méndez, Kippes, Pieretto y Capelli; Etevenaux, Garnier, Farré y Bazán; Cuevas y Boghossian.

Cabe recordar que el partido amistoso frente al Rojo de Lincoln, equipo que participará de la próxima edición del Torneo Federal A, será este sábado, a partir de las 10, en el Estadio "Eva Perón" y a puertas cerradas.

Además de todos los futbolistas mencionados anteriormente, seguramente también participarán del amistoso el arquero Manuel Vicentini, los volantes Renzo Spinaci, Agustín Pascucci, Fermín Antonini, Nicolás Rinaldi, Nicolás Giraudo y Sergio Quiroga; más los atacantes Santiago Rosa, Joaquín Vivani y Gianfranco Ottaviani.



Los refuerzos que podrían llegar

En las próximas horas estarían arribando al club varios jugadores para reforzar la defensa. Entre las posibilidades más latentes, estaría caso todo acordado con Lucas Landa (Guillermo Brown de Puerto Madryn) y Gabriel Fernández (Central Córdoba de Santiago del Estero), quienes conformarían la dupla de marcadores centrales que Quiroz tendría en mente para el Torneo de la B Nacional. También podría llegar el marcador de punta por la izquierda, Ramiro Arias (Aldosivi de Mar del Plata).

El otro refuerzo que espera el cuerpo técnico y la dirigencia es el del delantero Ignacio Cacheiro, quien regresaría por estas horas al club tras vencerse el préstamo con Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Al mismo tiempo, ayer se confirmó una oferta que Sarmiento le hizo al volante sanjuanino Zacarías Morán Correa, quien será cedido a préstamo por River Plate.

El mediocampista de 21 años, quien está en Orlando realizando la pretemporada con River, finalmente no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo y la dirigencia busca darlo a préstamo por un año, sin cargo y sin opción. Por ahora las opciones son dos Newell´s de Rosario o Sarmiento.