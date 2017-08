Peruzzi no quiere jugar más en Boca

SE SIENTE INCOMODO

Noticias Relacionadas La vuelta de Guillermo Sara

El lateral derecho, Gino Peruzzi, quien perdió la titularidad en el final del último torneo por su bajo rendimiento, no quiere jugar más en Boca, pese a tener un año y medio más de contrato.

Peruzzi, de 25 años, le comunicó al entrenador Guillermo Barros Schelotto que no quiere seguir en el club por el maltrato que recibe de parte de los hinchas de Boca, algo que lo tiene muy mal anímicamente.

Por tal motivo, el jugador cordobés y el presidente Daniel Agelici se reunirán en las próximas horas para definir la situación. Más allá del deseo de Peruzzi, la dirigencia de Boca solo permitirá su salida si es que aparece una oferta que seduzca al club.

El ex Vélez tenía que jugar el sábado pasado ante Nacional de Montevideo en Ciudad del Este, pero adujo una molestia muscular que le impedía ser de la partida.

Sin embargo el cuerpo médico consideró que Peruzzi estaba en condiciones de afrontar el partido amistoso ante el equipo uruguayo. Por último, el plantel Xeneize entrenó ayer en el predio de Casa Amarilla y la práctica fue presenciada por Angelici.