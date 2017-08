Rivadavia de Lincoln: Nuevo presidente, la misma ilusión

FUNDADO EL 22 DE MARZO DE 1915

Ezequiel "Caco" Schiavi es el nuevo presidente de Rivadavia de Lincoln. El jueves 13 de julio, los socios se reunieron en asamblea y eligieron sus propuestas antes que las de Diego Ramos.

Aquella votación, que terminó 101 a 62, marcó el inicio de una nueva etapa para el club de la vecina localidad que en los próximos dos años será administrado por Ezequiel, hermano menor de Rolando Schiavi.

En diálogo exclusivo con Democracia, el nuevo presidente del Rojo de Lincoln habló de la actualidad del club y anticipó los proyectos deportivos e institucionales que tiene pensado desarrollar junto su equipo de trabajo. ¿El sueño? Llegar al Nacional B.

- ¿Por qué decidiste postularte?

- En principio no estaba en nuestra cabeza postularnos para esta elección pero en las últimas semanas se produjeron varios cortocircuitos, problemas de diálogo y distintos puntos de vista que nos llevaron a tomar la decisión de armar una lista y de presentarnos en la asamblea para que los socios decidan cómo iba a continuar el club en los próximos años. Fue así. Una vez que sentimos el apoyo de mucha gente nos presentamos.

- ¿Cómo viviste lo que ocurrió en esa asamblea?

- Muy tranquilo. El socio fue y votó, todo en armonía, como tiene que ser, el voto fue secreto, no hubo problemas. Y fuimos elegidos para administrar el club por dos años.

- El presidente era Diego Ramos, quien se postula como candidato a concejal por el oficialismo de Lincoln (Cambiemos). ¿Eso influyó? ¿Fue parte de las diferencias que manifestás?

- No, para nada. En todos los clubes hay gente con ideologías políticas. Sé que se habló mucho de esto en ese momento. Se politizó el tema pero no tuvo nada que ver con nosotros, no estuvo en nuestra espíritu que eso suceda. Por lo que representa esta candidatura creo que fue inevitable que eso suceda. Pero no se gestó desde nuestro espacio. Las diferencias pasaron por otro lado, después de haber tenido muchas separaciones lo mejor es el divorcio. Fue así. Nosotros, como subcomisión de fútbol, habíamos estado trabajando durante dos años junto a Diego y habíamos tenido varias diferencias. Hasta que decidimos poner a consideración del socio estas diferencias y que sean ellos quienes elijan. Si perdíamos la elección nosotros íbamos a seguir siendo hinchas de Rivadavia (L) e íbamos a seguir apoyando. Eso lo dijimos siempre. También sentimos que generacionalmente nos teníamos que hacer cargo del club. Se dio así, fueron muchos factores y por suerte nos eligieron a nosotros.

- ¿Cuánto influyó en tu postulación el apoyo de tu hermano Rolando?

- Hablé mucho con él antes de tomar la decisión, también con mi hermano Fabio. Ellos son mi fuente de consulta siempre, por la experiencia que tienen. Además del apoyo de ellos también recibimos el apoyo de varios sectores del club. Volviendo a tu pregunta, el apoyo de "Rolo" fue importantísimo y él fue un poco quien nos impulsó a tomar la decisión. Creo que todos sentimos que nos teníamos que hacer cargo del club.

- ¿Cómo definirías la actualidad de Rivadavia (L) y cuáles son los proyectos de cara al futuro?

- La actualidad es muy buena, estamos en una situación económica excelente, sin deudas. Y tenemos el respaldo de un montón de disciplinas que se realizan en el club y que tiene una actualidad pujante. La infraestructura es muy buena pero nos está quedando chico el espacio. Se han hecho muchas cosas importantes, un vestuario nuevo y muchas tareas de mantenimiento que el socio puede apreciar constantemente. Después nosotros llegamos con muchos proyectos, como el de comenzar la obra para instalar el sistema lumínico en el estadio y también está la iniciativa de comprar unos terrenos para ampliar nuestro espacio. Hoy, por suerte, el club tiene muchas actividades y a veces nos estamos superponiendo, entonces necesitamos expandirnos.

- El proyecto para la iluminación del estadio sería algo importante, histórico para el club pero con un costo altísimo. ¿Cómo lo harían?

- Es un proyecto que va a llevar su tiempo. El club hoy cuenta con las columnas que fueron compradas hace un tiempo y la idea, en principio, es instalarlas, pararlas. Eso lo haríamos en este semestre y después veríamos cómo seguimos avanzando. No sabemos el tiempo que nos va a llevar porque es un inversión importante, de un millón y medio de pesos, aproximadamente. Pero primero la idea es comprar los terrenos, esto realmente es una necesidad porque hoy en el club nos estamos quedando sin espacio para nuestros deportistas. Para la compra de este terreno, de unas dos hectáreas y que ya tenemos en vista, estamos viendo la posibilidad de adquirir un préstamo. Hoy tenemos cincuenta mil dólares que ingresaron hace poco como recaudación de una rifa que hizo el club, en donde se sorteaba una casa. Con ese dinero arrancaríamos a movernos, una parte iría para la instalación de las columnas y con la otra podríamos arrancar la compra de los terrenos. Esa es la idea.

- Pasando a lo deportivo, en los torneos de la Liga Deportiva del Oeste, Rivadavia (L) viene siendo uno de mejores. De hecho, en el Apertura pasado salieron subcampeones en primera y obtuvieron cuatro títulos en las inferiores. ¿Cuál es la fórmula?

- La base del proyecto creo que está en nuestra pensión "Lito Buarrial" (en homenaje al ex goleador de la institución). Yo siempre digo que el proyecto más serio que tenemos es la pensión de jugadores. Tenemos unos 20 chicos viviendo allí, de distintas provincias y lugares de nuestro país. En este sentido la semana que viene va a llegar un colombiano. Eso marca un poco la potencialidad de este proyecto. Hoy en día el plantel profesional está integrado en su mayoría por chicos del club y eso es algo muy importante, de otra manera no podríamos participar porque no llegamos con el presupuesto. Hace tres años que venimos trabajando de esta manera, con una base de jugadores de acá y con la contratación de tres o cuatro refuerzos. De otra manera no podríamos.

- ¿Cuáles son los objetivos de cara a la próxima participación en el Federal A?

- Mantener la categoría. Vamos a participar de un torneo durísimo, con seis descensos, entonces el objetivo es el de mantener la categoría, además sabiendo que nuestro presupuesto debe ser uno de los más austeros. Desde ese lugar el objetivo inicial siempre es el de mantenernos y si el rendimiento es bueno ojalá podamos llegar a las últimas instancias con posibilidades. Arrancamos con el objetivo de no descender y después vemos.

- ¿Asumiste con qué sueños?

- Para los que somos futboleros nuestro sueño es llegar al Nacional B. Es un sueño, una tarea larga pero queremos ayudar a poner los cimientos para que esto suceda. Yo creo que se puede. Hay que soñarlo primero, trabajar mucho, ser profesionales y tener paciencia. Yo creo que en el fútbol no se dan las casualidades, si hay trabajo y seriedad, con el tiempo todo llega. Sabemos también que a veces los resultados no se van a dar, entonces uno tiene que mantener la templanza en la victoria y en la derrota. Eso es fundamental.