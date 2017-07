Cristiano Ronaldo denunció una persecución

"Si no me llamara Cristiano Ronaldo no estaría aquí sentado", afirmó el afamado futbolista y denunció ser víctima de una persecución por ser quien es, ante la jueza del tribunal y los representantes de la Fiscalía y la Abogacía del Estado que lo inculpan.



Durante su declaración, el futbolista del conjunto "merengue" señaló a sus asesores fiscales portugueses como los responsables de la gestión de sus derechos de imagen, por los que se lo investiga.



Además, desvinculó de toda responsabilidad a su representante, Jorge Mendes, quien "no tiene nada que ver con sus asuntos fiscales", según declaró el futbolista.