No arranca

FEDERAL B

Jorge Newbery de Junín sufrió una durísima derrota frente a El Linqueño, ayer, en el partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Federal B. El Aviador fue goleado por 4 a 0, cosechó la cuarta derrota consecutiva y está en el fondo de las posiciones.

El verdugo de la tarde fue un viejo conocido de Newbery. Se trata del delantero Hugo Palmerola, quien en la campaña pasada jugó para el equipo de nuestra ciudad y en la actual lo hace para El Linqueño. Los goles para el equipo de Lincoln fueron convertidos por Ezequiel Petrovelli, dos de Elías López, y el restante de Leandro Vera, de penal.

En un partido que se había iniciado parejo, el delantero Palmerola empezó a aparecer en todo su esplendor con corridas, desbordes, centros electrizantes y remates al arco, y despertó a todo el “Leonardo Costa” de la modorra. Sólo el gol le faltó al Nº 7 para ponerle la frutilla del postre a un partido redondo.

En los primeros 15’ fue donde se vio lo mejor de Newbery. Pero si bien el CAEL no había podido ejercer el dominio de la pelota, ya había mostrado que de réplica podía lastimar a una defensa que tuvo a Pablo Moreyra como su mejor hombre.

El Linqueño llegó a la apertura a los 23’, cuando Ezequiel Petrovelli recibió en posición de enganche y abrió a la derecha para el pique de Palmerola. El punzante delantero se jugó el mano a mano, desbordó dejando desairado a Godoy y sacó un enorme centro de zurda al punto penal. Hasta ahí había acompañado Petrovelli, que se elevó y peinó con su parietal izquierdo para descolocar a Di Giulio y compañía, y poner el tranquilizador 1 a 0 en una linda jugada.

Eso fue un balde de agua congelada para el Aviador juniennse. El conjunto de Marcelo Messina, con la obligación de ir por el empate, no supo qué hacer y más allá de las buenas intenciones de Santiago Inchauspe, y de la presencia de Brian Aldaz, careció de ideas y profundidad para lastimar a un local que se mostró firme.

En el complemento, El Linqueño golpeó y sepultó las aspiraciones de los juninenses con un gol y una ventaja de mucho tinte psicológico para lo que continuó. Porque a los 4’ Newbery durmió en su área luego de un centro largo de Barreto, Elías López picó bien entre los centrales y en las alturas metió el cabezazo lapidario para el 2 a 0 y toda la tranquilidad del local.

Con dos de ventaja, Messina realizó su segunda variante pero el desarrollo no sólo no se modificó, sino que por el contrario, Palmerola fue acrecentando la diferencia en cada intervención. A pesar de eso, Newbery tuvo las suyas en jugadas aisladas, como cuando a los 15’ Aldaz otra vez ganó en el área y el poste le impidió el descuento.

Pero el CAEL respondió al instante exigiendo a De Giulio con un remate de Petrovelli y a los 17’ volvió a pegar. Enorme jugada individual de Palmerola, dejando dos marcas desparramadas sobre la línea final, y pase atrás para la descarga. Petrovelli recibió y divisó por el segundo palo a Elías López, y allí picó el centro para que el goleador incline su cuerpo y se luzca con una hermosa volea que fusiló a todo Newbery e infló la red para el 3-0.

Con Palmerola intratable, El Linqueño volvió a marcar diferencias y dispuso del cuarto ingreso al área del atacante con pelota dominada, e infracción que Gonzalo Clauser sancionó con penal. El balón lo tomó con determinación Leandro Vera y con un remate bajo y cruzado dejó sin chances a De Giulio para estampar el 4 a 0 definitivo.

Todos los resultados y la próxima fecha

Resultados de la cuarta fecha: Camioneros 2 - 1 Adip (La Plata); Mercedes 1 - 1 Viamonte FC; Criba (La Plata) 0 - 1 Independiente de Chivilcoy; Bragado Club 1 - 0 Everton (La Plata); y El Linqueño 4 - 0 Newbery.

En la quinta se enfrentarán: Viamonte FC vs. CRIBA; Independiente (Ch) vs. Camioneros; ADIP vs. El Linqueño; Jorge Newbery vs. Bragado Club; y Everton vs. Club Mercedes.