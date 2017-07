Garnier: "Se puede jugar bien o mal pero nunca se tiene que dejar de correr y meter"

DE CARA A LA B NACIONAL

Luis Yamil Garnier formó parte del plantel de Sarmiento que en 2012 logró el ascenso al Nacional B. En aquella heroica campaña, el volante fue una pieza clave en un equipo que forma parte de la historia grande del club.

En 2014 el volante del Verde emigró a Colón de Santa Fe y en julio de este año se confirmó su regreso. En una entrevista exclusiva con Democracia, Garnier habló de la actualidad del plantel, de su vuelta y de ese sueño que ya se despertó en todos los hinchas, el de volver a primera división.

- ¿Cómo venís viviendo este regreso?

- De la mejor manera porque es un regreso que ansiaba mucho. En Colón terminé de la mejor forma entonces vuelvo sintiéndome bien. Creo que vuelvo de la mejor manera, estoy muy contento por el llamado del presidente y por el apoyo del cuerpo técnico. Yo ya le dije al presidente que acá vengo a pelear cosas importantes y en seguida nos pusimos de acuerdo. Cuando Sarmiento me llamó me puse muy contento y no tardé mucho en decidir. Junín es una ciudad que me ha tratado muy bien.

- ¿Cómo ves al nuevo plantel?

- Bien, creo que han venido jugadores de renombre pero además de eso son buena gente. Eso me parece que hay que destacar. Cuando se quiere pelear por cosas importantes hay que tener un buen grupo, unido, sólido. Los que vinimos nos sumamos al grupo de chicos que ya estaban en el club y que la vienen peleando muy bien. Ellos se pusieron el overol en un momento complicado y respondieron de la mejor manera. Tienen que seguir por ese camino. En esto, el cuerpo técnico está trabajando muy bien, así que a nosotros sólo nos queda entrenar para llegar de la mejor forma al torneo.



- ¿Seguías la campaña de Sarmiento?

- Siempre, pegado a los resultados, a los refuerzos que venían y siempre contacto con muchos amigos que tengo acá. Yo me tuve que ir pero siempre mi coranzoncito estuvo pegado a Sarmiento. Me dolió mucho el descenso pero bueno, eso ya pasó y ahora todos tenemos un nuevo sueño. El hincha de Sarmiento creo que se comportó muy bien, porque es muy sano. Siempre apoyó y acompañó al equipo y en eso creo que también tiene que ver la dirigencia. Por parte de la dirigencia se hizo todo lo posible y esta misma dirigencia es la que llevó a Sarmiento a primera. Hoy el club tiene una infraestructura tremenda y sigue creciendo más allá de lo deportivo. Cuando la institución está bien el hincha lo sabe, lo valora.

- ¿Con qué Garnier se va a encontrar el hincha en esta nueva etapa?

- Las ganas son las mismas. Lógicamente que con el correr de los años uno acumula experiencia y eso ayuda mucho. Pero la responsabilidad, el compromiso, la solidaridad y la entrega siguen siendo parte de mí. Hay un cariño muy lindo de la gente que uno lo tiene que retribuir dentro del campo de juego. Si uno no rinde todo lo bueno que se ha hecho no sirve de mucho. El compromiso y el esfuerzo es doble. Y hoy estamos todos entusiasmándonos para hacer una buena campaña.

- ¿Cómo podrías definir este momento de tu carrera?

- Vuelvo muy bien, en plenitud física. Cuando llegó Montero (DT) a Colón no me tuvo muy en cuenta pero cuando asumió Domínguez (DT) terminé jugando los últimos partidos. Estoy en una madurez positiva de mi carrera. A Chiófalo le dije que yo no venía a pasear, vengo a pelear cosas importantes.



- ¿En qué lugar de la cancha te sentirías más cómodo hoy? ¿Lo has hablando con el entrenador?

- No, por ahora no lo he hablado pero seguramente la idea es que juegue en el lugar donde pueda rendir más. El técnico decidirá, pero obviamente que en la mitad de la cancha me sentiría muy cómodo, jugando en doble cinco, tal vez. Por ahora no hemos hecho una prueba de fútbol, tengo entendido que van a llegar un par más de jugadores y una vez que estemos completos seguramente vamos a empezar a hacer fútbol.

- Se viene un torneo durísimo.

- Sí, muy duro. Seremos 25 equipos, a una ronda, todos contra todos y muy competitivos. El 80 por ciento de los equipos que arrancan quieren ascender, arman los planteles pensando en eso. Pero bueno, nosotros ya sabemos que va a hacer un torneo corto y muy duro, tenemos que entender que no hay que regalar nada.

- ¿Cuál es tu sueño?

- Llevar a Sarmiento al lugar que se merece. Tenemos que prepararnos de la mejor manera para el torneo. Hay que ser conscientes en hacer una buena pretemporada y un buen torneo. Tenemos que llegar a las últimas fechas con chances de ascender, ese sería uno de los objetivos. Nosotros vamos a dejar todo, ojalá que los resultados nos acompañen. Desde lo personal, hoy Sarmiento me vuelve a abrir las puertas, me da trabajo y yo lo tengo que hacer de la mejor manera. Se puede jugar bien o mal pero nunca se tiene que dejar de correr y meter. Eso no se negocia. La actitud no se negocia.