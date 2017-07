RIVER PLATE

El joven arquero de River Plate Augusto Batalla, se mostró hoy dispuesto a competir por el puesto con el experimentado Germán Lux, uno de los refuerzos “millonarios” en el actual mercado de pases.

“No me molestaría salir, pero quiero defender mi lugar en la competencia con Lux”, asumió el futbolista, de 21 años, que desde el año pasado enfrenta críticas por sus errores en partidos trascendentales.

En su primera temporada, el ex arquero del seleccionado argentino sub 20 tuvo actuaciones deficitarias en los dos partidos ante Boca Juniors (2-4 en el Monumental y 3-1 La Bombonera), en la final de la Copa Argentina ante Rosario Central en Córdoba (4-3) y también en la derrota con San Lorenzo (1-2) en el Nuevo Gasómetro.

“Estoy muy agradecido por la confianza que me ha dado Gallardo y por haberme apoyado en momentos clave, pero la realidad es que él sabe juzgar muy bien el semana a semana y siempre al que está mejor decide ponerlo adentro del campo de juego”.

“Uno cuando está adentro no quiere salir, esa es la realidad. Entonces si mañana me toca salir sentiría disgusto porque esté pasando eso, pero no tendría ningún problema en hacerlo porque Marcelo es una persona con muchísima sabiduría, Germán está haciendo las cosas muy bien, entonces no hay nada que reprocharse”, agregó el juvenil, quien, de todas formas, adelantó que no bajará los brazos: “Mi lugar lo quiero seguir teniendo y estoy trabajando para eso”.

Con respecto a las críticas recibidas, Batalla analizó: “Es parte del puesto y es parte de tener 20 años y estar en el arco de River, hay que acostumbrarse. Se me ha caído en situaciones puntuales (...) y antes de San Lorenzo hubo un montón de partidos importantes para poder llegar con los puntos necesarios para pelear el campeonato”.

“Errores va a haber siempre porque es la decisión de una milésima de segundo, donde tenés que decidir bien y ahí está la diferencia. Estamos trabajando ahora para poder estar bien físicamente y tomar las mejores decisiones”, añadió.

Lo cierto es que Gallardo todavía no definió quién atajará en el duelo copero en el Monumental y la pretemporada terminará de inclinar la balanza. “Creo que Marcelo evalúa nuestro trabajo día a día. Es su decisión y nosotros la vamos a respetar”, finalizó Batalla.