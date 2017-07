La Fifa podría dejar sin Mundial a Chile por la transgresión de un club

PREOCUPACIÓN

La Fifa podría sancionar a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (Anfp), máxima autoridad del fútbol chileno, suspendiéndola de toda competición internacional y dejarla fuera de las Eliminatorias a Rusia 2018, por el caso de un club que consiguió la autorización de un tribunal local para jugar en el ascenso.

“Hoy está en riesgo el partido contra Paraguay”, reconocieron desde la Anfp. Así, el ente rector del fútbol chileno explicó que los “estatutos de la Fifa establecen que los problemas que se generan en el fútbol lo sancionan los tribunales destinados a cada efecto. En Chile hay, el de Disciplina, el de Honor, en la Fifa están las Comisiones de Disciplina, y también el TAS”.

La Fifa amenaza a Chile a que “si no aplica la media sancionatoria de indicarle al club que termine con este actuar o no concluye con una norma punitiva como la desafiliación, la Anfp se puede ver expuesta a ser excluida de las competencias internacionales”.

“Es decir, podríamos quedarnos sin el partido contra Paraguay y, por ende, sin el Mundial”. Hace días, el Tribunal de Libre Competencia (Tdlc) de Chile ordenó a la Anfp aceptar que el club Barnechea dispute la Primera B y que no los obligue al pago de 50.000 pesos chilenos para que estén en esta categoría.