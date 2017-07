Newbery viaja a Lincoln con la ilusión de sumar

FEDERAL B

En el marco de una nueva fecha del Torneo Federal B, Jorge Newbery de Junín visitará mañana a El Linqueño (Lincoln). El partido comenzará a las 15.30 y el árbitro será Gonzalo Clauser, de General Villegas.

El partido entre el Aviador y el Albiazul será especial ya que se enfrentarán los dos últimos equipos de la tabla de posiciones de la Zona A de la Región Pampeana Norte. En definitiva, Newbery viajará a Lincoln con la ilusión de lograr un buen resultado que le permita dejar atrás una mala racha que incluye tres derrotas en tres encuentros.

La cuarta fecha comenzará hoy con dos encuentros: a las 15.30 se enfrentarán Camioneros vs. Adip (La Plata), con el arbitraje de Lucas Gualdieri (Ayacucho); y a las 16 jugarán Mercedes vs. Viamonte FC, con Ignacio Palavecino (Bragado) como árbitro.

El resto de esta cuarta jornada se completará mañana con los siguientes partidos: A las 15 jugarán Criba (La Plata) vs. Independiente de Chivilcoy; y a partir de las 16 se enfrentarán Bragado Club vs. Everton (La Plata).