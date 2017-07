La carta de gol

NOTICIAS DE SARMIENTO

El delantero Joaquín Boghossian ya es la esperanza de gol en Sarmiento. El entrenador Fernando "Teté" Quiroz lo eligió para ocupar un lugar importante y su buen rendimiento será clave para que el equipo tenga gol.

En una entrevista exclusiva con Democracia, el atacante uruguayo de 30 años habló de su arribo al club, de la pretemporada; y confesó que sueña con gritar muchos goles en la B Nacional y con ver a Sarmiento regresando a primera.



- ¿Qué sensaciones tenés de esta primera semana de trabajo?

- La verdad que muy bien, muy contentos y con muchas ganas. Venimos realizando un buen trabajo y estamos muy conformes con la forma de trabajar de los profes y del cuerpo técnico. Me ha sorprendido para bien todo lo que se refiere al club. El trato, las comodidades, la verdad que muy profesional todo. Ahora nos queda trabajar de la mejor forma para llegar bien al inicio del torneo y tratar de cumplir con los objetivos que nos hemos planteado.

- ¿Qué te pareció la ciudad?

- Es la primera vez que estoy en un lugar de estas características. Acá la gente es muy amable, muy cordial y en ese sentido me hace acordar a cuando estuve en Rosario (jugó en Newell's). Acá uno se puede desplazar bien, está todo cerca, me gusta mucho, en ese sentido es muy diferente a Capital Federal. Acá todos intentan ayudarte, se ofrecen para darte una mano en lo que pueden y eso a uno lo reconforta.

- Desde lo físico y deportivo, ¿Cómo llegás a Sarmiento?

- En Arsenal me sentía muy bien pero desde lo futbolístico me estaba faltando ritmo de juego porque terminé sin jugar. En el último semestre tuve pocos minutos y eso hizo que yo busque un lugar donde el técnico me quiera. Teté (por Quiroz) me llamó, me demostró interés, los dirigentes también y eso hizo que tomara la decisión. Ahora quiero sumar minutos de juego en los amistosos para llegar al torneo de la mejor manera.

- Se viene un torneo durísimo.

- Sí, hay que prepararse muy bien porque son distancias largas y desde lo competitivo va a estar duro. Pero nosotros estamos bien, nos estamos preparando de la mejor forma y creo que se está armando un plantel para pelear arriba y tratar de que Sarmiento vuelva a primera.



- Hace varias campañas que Sarmiento no tiene un nueve goleador ¿Es una presión eso?

- Lo tomo con naturalidad. Es más, me da mucho orgullo que me hayan elegido a mí en esta situación. Al nueve se lo va a juzgar por los goles que haga, eso es así, lo entiendo. Ahora lo único que me queda es prepararme de la mejor forma para tratar de cumplir con las expectativas que se han creado sobre mí.

- ¿Cómo te sentís más cómodo, jugando con otro punta, con un enganche?

- Me he sentido cómodo de muchas maneras. He jugado con otro punta, con enganche y de varias maneras más. La idea ahora es aceitar los distintos funcionamientos para llegar de la mejor forma al torneo. Lo importante es que no me sienta solo ahí arriba, para un jugador de mis características es muy importante tener compañía.

- ¿En qué momento de tu carrera estás?

- Cuando llegué a Arsenal estaba muy bien, en un nivel muy alto pero sufrí la rotura del tendón de mi pierna derecha. Me recuperé, volví y cuando estaba jugando llegó Lucas Barnardi (DT) y me sacó del equipo. Con Humberto Grondona (DT) me pasó lo mismo, jugué dos o tres partidos y después me sacó. Todo eso me hizo perder un poco el ritmo, entonces ahora quiero volver a sentirme bien.

- ¿Con qué sueños llegaste a Junín?

- De gritar muchos goles y de que Sarmiento vuelva a primera. Hay que trabajar mucho para eso. Estamos entrenando bien y el plantel ya se mentalizó de los objetivos.