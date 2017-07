Lux: “La competencia interna es muy linda y quiero jugar”

RIVER PLATE

El refuerzo no dio indicios claros sobre quién defenderá los tres palos en la próxima temporada. “El sueño de volver a ponerme el escudo ya lo cumplí. Estoy preparado para competir, pero la decisión es del entrenador”, dijo.

River continúa con la puesta a punto en Orlando y el entrenador Marcelo Gallardo todavía no dio indicios claros sobre quién defenderá los tres palos en la próxima temporada.

Es que con la llegada de Germán Lux, la recuperación de Enrique Bologna y las últimas buenas presentaciones de Augusto Batalla podrían incentivar al Muñeco a utilizar la rotación.

“El sueño de volver a ponerme el escudo de River ya lo cumplí en el primer entrenamiento.

Estoy preparado para competir, pero la decisión es del entrenador. Este es un club grande y no te llegan muchas veces. Cuando lo hacen, tenés que responder.

El puesto del arquero es ingrato. Cuando uno juega, el otro tiene que esperar. Yo no le tengo que decir nada a Bologna o Batalla. La competencia interna es muy linda y quiero jugar”, declaró Lux en rueda de prensa.

Todo esto en un contexto en el que River afrontará la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Guaraní, el 8 de agosto en el Monumental, con un 2-0 de ventaja.

“En las pretemporadas los entrenadores tratan de repartir los minutos y las decisiones son de él. Nosotros trabajamos fuerte para competir y estar preparados para jugar”, explicó Lux en conferencia de prensa, sin darle mucha importancia a lo que ocurrió en ese primer amistoso.

“Cuando Gallardo lo disponga, tengo que estar bien para competir”, sostuvo el arquero de 35 años, quien hace una década debutó en River y ahora regresa tras el salto a Europa, primero en Mallorca y después, en la temporada 2011-12, al Deportivo La Coruña.

El miércoles, el propio Gallardo había reconocido que Germán Lux era “una alternativa” para el arco de cara al partido revancha ante Guaraní, por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.