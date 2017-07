Cardona: “Quiero usar la 10”

BOCA JUNIORS

El mediocampista colombiano Edwin Cardona manifestó su deseo de “usar la 10” de Boca. Así lo expresó en la presentación de los refuerzos xeneizes que se realizó en Ciudad del Este, Paraguay, encabezada por el presidente Daniel Angelici.

“Es una responsabilidad muy grande estar en este club, de los más importantes del mundo, y estoy preparado para asumirla. No quiero hablar mucho, sólo quiero responder en la cancha. Y lógico que como volante quiero usar la 10”, sostuvo Cardona, quien llegó a préstamo proveniente de Monterrey de México.

“No me interesa mucho lo extrafutbolístico, ya voy a demostrar lo que sé cuando juegue. Siempre me destaqué por la pegada, pero además le agregué sacrificio”, explicó el colombiano, de 24 años.

“Estoy feliz de estar con tres colombianos. Soy muy amigo de Sebastián Pérez, pero con Frank Fabra y Wilmar Barrios la relación es muy buena, compartimos muchos momentos en la selección. Se hace más fácil, es como estar en casa”, completó Cardona.

Por su parte, el zaguero central Paolo Goltz, a quien Boca le compró el pase a América de México, coincidió en que es una “responsabilidad” vestir con la camiseta del club “en el que quería estar” y prometió “liderazgo”.

“Estoy donde quiero estar. Quería jugar acá. Sé lo que significa esta camiseta, por historia y actualidad. Estoy para sumar. Y una de mis características es el liderazgo, pero también hay otros líderes en este plantel”, opinó. Goltz, de 34 años, se entrenó ayer diferenciando por cuarto día consecutivo “por una fuerte contractura en su cuádriceps de la pierna izquierda”, según informó el cuerpo médico del club.

En tanto, el delantero Cristian Espinoza, quien llegó a préstamo desde Villarreal de España, también sostuvo que es una “responsabilidad” jugar en Boca y se mostró “muy tranquilo”, más allá de que algún momento se dudó de su contratación por una antigua lesión. “Siempre estuve tranquilo porque la lesión era cosa del pasado. Es cierto que se estiró un poco más porque los dirigentes y el cuerpo médico querían estar seguros. Pero ya estoy acá, muy contento” explicó.

Justamente, el ex Huracán fue incluido por el DT de Boca, Guillermo Barros Schelotto, en el equipo que probó para enfrentar a Nacional de Uruguay mañana en Ciudad del Este.