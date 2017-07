Así, el entrenador Marcelo Gallardo aclaró que no hara modificaciones en su dibujo táctico por la llegada como refuerzo del ex volante de Valencia de España, Estudiantes La Plata y Godoy Cruz de Mendoza.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, afirmó este miércoles que "no cambiará" el sistema de juego y sostuvo que el volante Enzo Pérez, uno de los cuatro refuerzos que arribaron para la campaña "tendrá que demostrar para jugar".



"Estamos trabajando muy bien. Tenemos que darle forma a lo que queremos. No pienso cambiar el sistema, Enzo Pérez tendrá que demostrar para jugar", sentenció Gallardo en diálogo con Fox Sports.



"Debemos seguir buscando un funcionamiento que nos identifique y represente. En River, el error se perdona poco. Hay que estar preparado", agregó.



Gallardo, desde Orlando, ciudad estadounidense donde el plantel "millonario" realiza la pretemporada, también se refirió a los dos casos de doping positivo del uruguayo Camilo Mayada y Lucas Martínez Quarta.



"El doping me desconcertó muchísimo, pero los muchachos tienen la conciencia limpia. El momento de cuándo llegará la sanción es de incertidumbre", puntualizó.